Jae Crowder accueilli à bras ouverts à Milwaukee

Le feuilleton Jae Crowder a pris fin à l’occasion de la « trade deadline ». Éloigné des terrains depuis de longs mois, le fils de Corey Crowder va rebondir à Milwaukee après un bref arrêt à Brooklyn. Il aura pour mission d’aider les Bucks à retrouver les finales NBA.

La nouvelle a été bien accueillie par le vestiaire ainsi que le coach, Mike Budenholzer, qui a mis en avant les qualités de son nouveau poste 3/4, croisée lors des Finals en 2021.

« J’ai le sentiment que Jae est un winner. Ses équipes ont souvent été soit en finales NBA soit en finale de conférence, ces cinq ou six dernières années. Et ce n’est pas un hasard. Sa dureté, sa défense et ce qu’il apporte sur ce côté du terrain, c’est particulier. Sa capacité à tirer de loin, son QI basket en attaque, il fait beaucoup de choses qui comptent pour gagner. Il apporte aussi de la polyvalence, donc on est très heureux d’ajouter à Jae à une très bonne équipe », a-t-il souligné en marge de la rencontre remportée face aux Lakers.

Un profil à la PJ Tucker

Si Giannis Antetokounmpo a d’abord salué le départ de Jordan Nwora vers Indiana, le « Greek Freak » a également reconnu l’apport d’un joueur de la dimension de Jae Crowder.

Pour lui, c’est un profil qui manquait à cette équipe des Bucks. Un joueur « dur » comme l’avait été un PJ Tucker dont on se souvient de l’impact en playoffs l’année du titre, sur la série face aux Nets notamment.

« Il sait comment gagner. Il sait jouer en playoffs, il a été en finales plusieurs fois dans sa carrière. Jae est compétitif, il peut mettre des tirs, il apporte de la dureté. Et on a besoin de ça dans notre équipe, quelqu’un qui va apporter de la dureté pour nous », a expliqué Giannis Antetokounmpo. « Quand tu vas pour te bagarrer et que tu vois tes adversaires partir en courant, tu peux croire que c’est à cause de toi, alors qu’en fait c’est à cause du gros gars qui est derrière toi. Pour nous, c’était PJ il y a deux ans. Quand tu as PJ avec toi, tu as plus de confiance. Jae apportera ça. Je suis très content de pouvoir jouer avec lui. J’ai hâte de le voir ».

Jae Crowder devrait rejoindre sa nouvelle équipe après le « back-to-back » des Bucks sur le parquet des Clippers ce soir. Milwaukee ne rejouera ensuite que mardi, face aux Celtics, une des anciennes formations de Jae Crowder.