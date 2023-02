Les Wizards n’avaient pas envie de briser leur dynamique

À l’image des Bulls ou du Heat, les Wizards n’ont pas bougé la nuit dernière. Même s’ils peuvent perdre Kyle Kuzma sans contrepartie, ils ont estimé que le départ de Rui Hachilura aux Lakers, et la venue de Kendrick Nunn étaient suffisants pour aborder le dernier tiers de la saison et viser une place en playoffs.

« Je préférais aborder la question avec une perspective beaucoup plus large, et c’est quelque chose que l’on fera pendant l’été », s’est justifié Tommy Sheppard, le président des Wizards. Pour lui, le départ de Rui Hachimura a permis de mettre en avant Deni Avdija, et depuis que Daniel Gafford est devenu titulaire au poste 5, l’équipe tourne bien mieux : 14v-9d en 23 matches ; 10e défense du pays ; 13e attaque ; 6e meilleur « point-average » de la NBA.

Selon lui, c’était inutile de mettre un « pansement » sur leurs besoins. D’autant que l’effectif est riche et que l’équipe est parvenu à se maintenir à flot malgré les blessures. « Je me suis demandé si j’aurais pu agir différemment, et franchement, il n’y avait pas vraiment grand-chose, si ce n’est l’idée de pouvoir compenser une blessure parmi notre « frontcourt ». Kyle Kuzma absent l’autre soir, ça a bien marché avec Deni dans le cinq de départ. Cela n’avait pas fonctionné un autre soir. Chaque soirée, il y a quelque chose qui ressort. »

La priorité ? Prolonger le duo Kuzma-Porzingis

Il n’empêche que malgré cet optimisme, les Wizards sont 11e à l’Est, et qu’ils ne sont pas virtuellement qualifiés pour le « play-in ». Leur bilan reste largement négatif (24 victoires pour 29 défaites), mais si les blessures les laissent tranquilles, ils y croient. ‘L’équipe que nous venons de voir depuis 23 matches est celle en laquelle nous croyons. En bonne santé, nous sommes très bons » répète Tommy Sheppard.

Quant à l’avenir de Kyle Kuzma et de Kristaps Porzingis, qui ont la possibilité de tester le marché, il préfère y réfléchir en temps voulu.

« On a été clair sur le fait que garder Kyle était une priorité pour nous pendant l’intersaison. Si on part du principe que Kristaps fera aussi jouer sa clause, il est aussi une priorité pour nous. C’est son choix, et on s’en occupera lorsqu’on en sera informé » conclut le président des Wizards.