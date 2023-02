Stephen Curry va bien manquer le All-Star Game

Il n’y avait guère de doute mais c’est désormais acté : Stephen Curry ne jouera pas le All-Star Game. Le meneur de jeu des Warriors souffre d’une déchirure partielle d’un ligament au niveau du genou gauche et d’une contusion depuis une rencontre face aux Mavericks, le 4 février.

On savait qu’il allait manquer plusieurs semaines de compétition et la franchise annonce qu’il sera examiné à nouveau après le All-Star Week-End, soit dans 10 jours.

Son forfait (le troisième après ceux de Zion Williamson et Kevin Durant) est donc officiel et ouvre la porte pour un remplaçant. Une occasion de plus pour De’Aaron Fox et Anthony Edwards de participer à la fête à Salt Lake City, le 19 février.

A l’Est, on attend le verdict du staff médical des Celtics, mais Jaylen Brown devrait être le quatrième joueur forfait en raison d’une fracture de la mâchoire.

Stephen Curry injury update: pic.twitter.com/a7Wtm5t044 — Warriors PR (@WarriorsPR) February 9, 2023