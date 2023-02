LeBron James absent, Giannis Antetokounmpo (38 points) fait la loi à Los Angeles

Deux jours après avoir battu le record de points de Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James n’était pas en tenue cette nuit, à cause de sa cheville douloureuse. Depuis le bord du parquet, où se trouvaient aussi les nouveaux venus D’Angelo Russell, Malik Beasley et Jarred Vanderbilt, il a donc regardé impuissant le nouveau revers des Lakers face aux Bucks (115-106).

Portés par un Giannis Antetokounmpo fidèle à lui-même (38 points, 10 rebonds, 6 passes), et également bien soutenu par Khris Middleton (22 points) ainsi que Jrue Holiday (18 points, 7 rebonds, 7 passes), les joueurs de Milwaukee décrochent là leur neuvième victoire consécutive, continuant de mettre la pression sur Boston en tête du classement à l’Est.

Pour Los Angeles en revanche, malgré les efforts de Dennis Schröder (25 points, 12 passes) ou Anthony Davis (23 points, 16 rebonds), c’est une troisième défaite de rang et il faudra espérer que les nouvelles recrues apportent vite quelque chose de positif sur le parquet, pour lancer un run et recoller au Top 10 de l’Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Milwaukee a fait la différence après la pause. Sans doute un poil trop faciles en première mi-temps, ou du moins pas suffisamment concernés, les Bucks ont accéléré à partir du retour des vestiaires. Plus adroits, plus dominateurs au rebond et plus impliqués en défense, ils ont peu à peu fait craquer ces Lakers vaillants, mais trop limités collectivement à cause de leur rotation resserrée. Sous l’impulsion de Giannis Antetokounmpo bien sûr, mais aussi Jrue Holiday dans le cinq ou Khris Middleton en sortie de banc, les champions 2021 ont donc livré une seconde période de qualité pour s’imposer assez logiquement.

— Los Angeles n’a pas démérité. Même sans LeBron James, les Lakers ont regardé les Bucks dans les yeux une bonne partie de cette rencontre. Principalement en première mi-temps, où la paire Dennis Schröder — Austin Reaves a fait des misères à la défense adverse, tandis que les hommes de Mike Budenholzer ne parvenaient pas à déployer leur jeu. En seconde période, quand la machine a commencé à se mettre enfin en route à Milwaukee, les hommes de Darvin Ham ont continué de s’accrocher et de se battre, mais Giannis Antetokounmpo et le collectif du Wisconsin étaient juste trop forts et mieux armés.

— LeBron James honoré. Avant l’entre-deux, les Lakers avaient décidé de mettre à l’honneur le nouveau recordman de points en saison régulière, lors d’une cérémonie à laquelle la famille James était évidemment conviée. L’occasion pour le public de la Crypto.com Arena de célébrer une fois de plus son « King », reconnaissant pour tout ce qui lui est arrivé dans sa carrière, même si celui-ci n’a ensuite pas pu prendre part à ce match, finalement perdu par son équipe.

TOPS/FLOPS

✅ Giannis Antetokounmpo. Ce qui impressionne la plupart du temps avec le « Greek Freak », c’est qu’il termine avec un carton sans donner l’air de forcer ou d’avoir nécessairement crevé l’écran. Illustration cette nuit où, certes bien épaulé par ses compères Jrue Holiday et Khris Middleton, le double MVP signe un gros double-double et flirte avec la barre des 40 points, presque tout en discrétion. Comme à son habitude dominateur dans la peinture, pour scorer ou attirer les fautes, il a aussi fait admirer sa maîtrise du jeu à mi-distance, avec quelques fadeaways sur lesquels il semble ne pas s’arrêter de progresser.

✅ Dennis Schröder. Sans LeBron James ni Russell Westbrook ou le petit nouveau D’Angelo Russell, l’Allemand était en charge de la mise en place de l’attaque des Lakers et il n’a pas déçu à ce niveau. Auteur de son premier double-double de la saison, tout en agressivité, il a été le plus en vue côté Californien et alimenté tout au long de la soirée la marque de son équipe, au scoring ou à la création. Avec Anthony Davis, Austin Reaves et Lonnie Walker IV qui le secondaient par moments, mais de manière irrégulière.

⛔ Rui Hachimura. On pouvait espérer davantage de la part du Japonais, titularisé en l’absence de LeBron James mais auteur de seulement 8 points et 6 rebonds en 32 minutes (à 3/9). S’il a fait de son mieux en défense sur Giannis Antetokounmpo ou Khris Middleton, l’ailier de tout juste 25 ans en a oublié de peser offensivement où, malgré quelques belles situations et positions de tir, il n’a pas été en mesure de trouver son rythme et de soulager les Dennis Schröder, Anthony Davis et autres Austin Reaves ou Lonnie Walker IV.

⛔ Pat Connaughton. Toujours présent dans le cinq des Bucks à la place de Khris Middleton (mais pour combien de temps ?), l’arrière/ailier est passé à côté de son match en attaque : 5 points, à 2/8 au shoot (dont 1/5 à 3-points). Incapable de punir les Lakers, en dépit des positions de tir qui lui ont été trouvées tantôt par Giannis Antetokounmpo, tantôt par Jrue Holiday, tantôt par Khris Middleton, Connaughton n’a pas affiché son meilleur visage. Poussant Mike Budenholzer à lui préférer Grayson Allen et Wes Matthews, mais également Middleton bien sûr, au fil de la rencontre.

LA SUITE

Los Angeles (25-31) : déplacement à Golden State, dans la nuit de samedi à dimanche (02h30).

Milwaukee (38-17) : « back-to-back » à Los Angeles, mais chez les Clippers, dans la nuit de vendredi à samedi (04h30).