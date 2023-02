Obsédés par le tir de loin, les Warriors sont tombés dans leur propre piège

Par le passé, c’était le leitmotiv des vieux de la vieille de la NBA. Comme Charles Barkley, qui expliquait à qui voulait l’entendre que le tir extérieur ne permettait pas de remporter des titres.

Les Warriors ont prouvé ces dernières années que ce n’était pas forcément vrai, avec pas moins de quatre titres en huit ans… Mais cette saison, leur obsession pour le tir à 3-points leur a déjà coûté plusieurs matchs. Dont celui de la nuit dernière face à Portland.

« On a besoin de points faciles »

Dans les six dernières minutes du match face aux Blazers, les Warriors ont effectivement enchaîné 11 possessions de suite sans le moindre point ! Cinq minutes de jeu sans scorer qui leur ont évidemment été fatales, avec une propension certaine à refuser le jeu et s’obstiner à vouloir frapper au-delà de l’arc.

« On a eu plusieurs chances d’aller au lay-up en fin de match et j’aurais préféré qu’on y aille au lieu de chercher constamment les tirs à 3-points », confirme Steve Kerr dans The Athletic. « On a besoin de points faciles aussi. Comme on ne va pas sur la ligne des lancers, si les lay-up sont ouverts, il faut les prendre. C’est quelque chose dont on va parler dans les prochains jours. »

À plusieurs reprises dans le dernier quart-temps, les Dubs ont ainsi ressemblé à la caricature d’une « jumpshooting team ». Servi sous le cercle, Draymond Green était par exemple tout seul mais il a refusé le petit lay-up ouvert pour une passe à Klay Thompson qui rate le 3-points de peu.

Plus tard, à -4 à une vingtaine de secondes de la fin du match, c’est Donte DiVincenzo qui hérite du cuir et rate aussi de loin alors que les Warriors sont à trois contre un après une « press » qui a fait perdre le ballon à Anfernee Simons dans sa moitié de terrain…

En troisième quart, Donte DiVincenzo avait aussi refusé d’aller au cercle après avoir débordé son adversaire direct, visiblement gêné par Jerami Grant qui veillait au grain sous le cercle. Etonnant sachant que le même DiVicenzo avait tout simplement postérisé Drew Eubanks en première mi-temps !

« Je suis allé revoir l’action. J’avais effectivement un lay-up grand ouvert, mais ils sont si athlétiques près du cercle », a justifié le Warrior. « Ce n’est pas nécessairement qu’on cherche les 3-points, mais on savait aussi qu’ils aidaient sur les pénétrations pour contrer les tirs. C’est de la lecture. Mais je ne crois pas du tout qu’on cherche les 3-points à tout prix. »

« On commet trop de fautes qu’on n’a pas besoin de commettre »

Autre souci qui a plombé les Warriors : leur incapacité à aller provoquer des fautes et se faire justice sur la ligne de lancers-francs. Avec 32 lancers pour les Blazers (dont 16 pour le seul Damian Lillard) contre 10 pour Golden State, Steve Kerr pouvait de fait pester contre un manque d’agressivité certain dans un match aussi serré.

« Ils ont eu 32 lancers contre nos 10. C’est difficile de gagner comme ça. C’est un sujet dont on a déjà parlé cette saison. Mais 31 à 9 aux lancers, c’est trop à surmonter. Il faut réussir une tonne de tirs à 3-points. Ce qu’on a fait. Il faut aussi gagner la batailles des balles perdues. Ce qu’on a fait. Mais même avec ça, c’était serré. Et pour passer devant, il faut rentrer tous nos tirs. »

Scotchés à 20 lancers par match cette saison, les Warriors font tout simplement partie des équipes qui vont le moins sur la ligne. Pour ne rien arranger, c’est aussi l’équipe qui envoie le plus l’adversaire sur la ligne de réparation, avec 26 concédés par match en moyenne.

« On doit arrêter de vouloir chercher l’interception. On commet trop de fautes qu’on n’a pas besoin de commettre », conclut Steve Kerr. « Ces cinq ou six dernières années, le jeu penche en faveur de l’attaquant sur les pénétrations. C’est un énorme avantage de pouvoir prendre de la vitesse et de créer du jeu. Damian Lillard l’a très bien fait avec 16 lancers. Il est très intelligent, il entre dans la peinture et il provoque le coup de sifflet des arbitres. Quand on doit juguler ça, ajouté au fait qu’on ne crée pas de lancers de notre côté, c’est difficile de gagner. »