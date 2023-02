Portland tient les Warriors en respect à domicile

Pour ses 33 ans, Klay Thompson était bien content de rentrer à Portland, là où il a passé une bonne partie de sa jeunesse. Malheureusement, le shooteur des Warriors va repartir de Rip City avec une défaite en cadeau (125-122).

S’il finit à 31 points et 6 passes, deuxième meilleur scoreur de son équipe derrière les 38 de Jordan Poole, Klay Thompson n’a pas pu faire pencher la balance en faveur de son équipe à cause d’une fin de match dominée par les Blazers à domicile, notamment derrière 19 points d’un improbable trident, Jerami Grant – Trenton Watford et le rookie Jabari Walker, en dernier quart.

En triple double avec 33 points, 11 passes et 10 rebonds (pour la deuxième fois de sa carrière seulement), Damian Lillard n’a pas eu à forcer son talent en fin de match, bien épaulé par ses lieutenants, avec cinq joueurs à 10 points ou plus dont le rookie Shaedon Sharpe à 13 points et 7 rebonds, qui devrait désormais avoir plus de responsabilités.

Avant ça, les Warriors avaient montré leur caractère, en surmontant un 15-4 en fin de premier quart, alors que Portland tentait de faire un premier écart (30-21). Mais, à l’image de ce gros coup de hache signé Donte DiVicenzo sur la tête de Drew Eubanks, les Dubs sont revenus à l’assaut. Mieux que ça, ce sont même eux qui menaient à la mi-temps après un trois-points au buzzer de Jordan Poole (67-63).

Avec ce succès, les Blazers reviennent tout près de leur adversaire du soir au classement de la conférence Ouest, avant de recevoir le Thunder pour confirmer ce regain de forme.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une fin de match encourageante pour les Blazers. Ce n’était pas vraiment eux qu’on attendait, mais Jerami Grant et Trenton Watford ont délivré dans le « clutch ». A 95 partout au début du dernier quart, Blazers et Warriors étaient dos à dos et les deux équipes se sont livrés un joli duel, avec un Poole intenable en particulier. Mais Watford et Grant ont fait parler leur longueur dans la peinture, le premier enfonçant facilement son adversaire tandis que le second enchaînait une action à 3-points puis un autre layup pour passer devant pour de bon.

– Un échauffement interrompu par un échange ! Josh Hart était dans le cinq majeur, comme d’habitude, au moment où les Blazers sont entrés sur les planches avant le match. Il a même commencé à s’échauffer avec ses coéquipiers. Puis, tout à coup, tout le monde s’est arrêté. Josh Hart a été prévenu, puis Damian Lillard et toute l’équipe, bientôt réunie autour de téléphones portables. Envoyé aux Knicks, Josh Hart a dit au revoir à ses coéquipiers à quelques minutes de l’entre deux ! La NBA est bel et bien un univers impitoyable…

TOPS/FLOPS

✅ Damian Lillard. En triple-double (33 points, 11 passes, 10 rebonds) pour la deuxième fois de sa carrière seulement, le meneur star des Blazers a encore assumé pleinement son statut. Peut-être un peu moins en vue en dernier quart, il a néanmoins été omniprésent dans ce match, avec 15 points, 8 rebonds et 6 passes en 2e mi-temps.

✅ Shaedon Sharpe. S’il a décidé de ne pas participer au concours de dunks du All Star, c’est pour se concentrer sur la deuxième partie de saison. Et cette dernière commence maintenant pour le rookie. Le départ de Josh Hard est le feu vert pour le bondissant arrière canadien qui a répondu présent avec 13 points et 7 rebonds en sortie de banc.

✅ Jordan Poole. Sans Stephen Curry, il avait les coudées franches pour envoyer des tirs, et le garçon ne s’est pas privé avec 38 points, plus 7 passes. Avec 14 points en dernier quart, il a surtout fait très peur aux Blazers…

⛔ Draymond Green. Kevon Looney très peu utilisé, l’intérieur était bien seul pour tenir la raquette des Warriors. Avec 4 points, 7 passes et 6 rebonds, il a tenté de colmater les brèches mais, à 2/7 aux tirs, 3 fautes et 4 balles perdues, il a souffert, et surtout les Blazers ont inscrit 66 points dans la raquette au total…

LA SUITE

Golden State (28-27) : réception des Lakers samedi

Portland (27-28) : réception du Thunder vendredi