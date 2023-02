Team USA : Tyronn Lue dans le staff de Steve Kerr

Petit changement à souligner chez Team USA : The Athletic annonce que Steve Kerr ne pourra plus s’appuyer sur Monty Williams, et que Tyronn Lue prend sa place dans son staff.

Le coach des Clippers prend ainsi la succession de son homologue des Suns, contraint de s’éloigner durant l’été pour un motif d’ordre familial, alors que l’entraîneur des Warriors reste entouré d’Erik Spoelstra (Heat) et Mark Few (Gonzaga), en plus de son « meilleur ennemi », qui l’a affronté à plusieurs reprises lors des Finals avec Cleveland.

« C’est vraiment un honneur pour moi de représenter notre pays et de rejoindre ce groupe de grands entraîneurs. Coacher Team USA a toujours fait partie de mes rêves », a confié le nouveau bras droit de Steve Kerr.

Ainsi, si les choses se déroulent pour le mieux, Tyronn Lue sera présent auprès de la sélection américaine pour la Coupe du monde 2023 en Asie et surtout pour les Jeux olympiques 2024 à France.