Bam Adebayo (38 points) marche sur Indiana

Alors que l’on ne sait pas encore à quoi ressemblera son effectif demain soir, après la trade deadline, le Heat se relance après deux défaites de rang en l’emportant à domicile, mais non sans trembler, contre les Pacers (116-111).

La franchise floridienne peut notamment remercier Bam Adebayo (38 points, 9 rebonds), auteur d’une grosse perf’ dans la raquette, ainsi que Jimmy Butler (25 points, 5 rebonds, 7 passes), parfait en soutien de son pivot All-Star.

Suffisant pour résister à Buddy Hield (29 points, 7 rebonds) et Myles Turner (21 points, 10 rebonds), dont l’équipe s’incline pour la 13e fois en 15 matchs et s’enfonce un peu plus au classement.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Bam Adebayo fait des misères à Indy. Intenable durant toute la soirée, le pivot All-Star a justifié son statut et prouvé qu’il pratiquait le meilleur basket de sa carrière. En grande réussite à mi-distance et près du cercle (12/16), il n’a pas non plus manqué d’attirer les fautes et de convertir —sans rien rater (14/14)— ses nombreux lancers obtenus. Assurément la version d’Adebayo qui change le visage de Miami car, quand il active le mode scoreur, cela ouvre beaucoup de choses pour ses coéquipiers en attaque. Jimmy Butler en tête.

— Miami a lutté, mais Miami a tenu. On peut presque dire que c’est le Heat qui avait les clés de ce match aujourd’hui. En effet, rapidement en tête dans cette partie (29-13), la franchise floridienne a donné le ton d’entrée. Sauf que les Pacers, dont l’attaque était alimentée par une ribambelle de paniers 3-points, n’ont rien lâché et ont pris les devants avant la pause (63-60). Puis les hommes d’Erik Spoelstra ont répondu, par l’intermédiaire de Bam Adebayo et Jimmy Butler en seconde période (89-83), avant de tenir bon pour plier l’affaire dans le dernier acte. Ce fut compliqué, mais ce le fut en étant généralement aux commandes.

TOPS/FLOPS

✅ Jimmy Butler. Cette fois-ci, c’est l’ailier du Heat qui a été dans l’ombre de Bam Adebayo et qui s’est mis au service de son intérieur, se contentant de récupérer les miettes laissées par lui et d’en faire bon usage. On retiendra ainsi son coup d’accélérateur dans le troisième quart-temps, pour aider Miami à renverser les Pacers, au moment où ces derniers étaient en tête et avaient pris confiance offensivement. Heureusement, le patron de South Beach a montré les muscles et fait le nécessaire pour remettre de l’ordre dans la maison floridienne.

✅ T.J. McConnell. En sortie de banc, le meneur de poche des Pacers a fait mal au Heat : 18 points et 6 passes. C’est notamment lui qui, dans les premier et deuxième quarts-temps, a permis à son équipe de remonter un déficit de 16 points pour finalement prendre l’avantage avant la mi-temps. De quoi remettre Indiana sur de bons rails et lancer tout son collectif dans cette partie, car Buddy Hield a ensuite pris le relais sur le plan offensif après la pause, avec Myles Turner par séquences.

⛔ Tyrese Haliburton. Clairement pas le meilleur des visages affiché par le meneur des Pacers. En tout cas pas celui qui lui a valu de décrocher, la semaine dernière, sa première sélection pour le All-Star Game. Certes présent à la création (10 passes), malgré un déchet un poil plus important qu’à l’accoutumée (4 pertes de balle), il a surtout été en retrait au scoring : 11 points, à 3/8 aux tirs (dont 2/6 à 3-points). La faute à la défense floridienne, et au bon travail de Gabe Vincent, mais aussi au fait qu’il ne s’est pas fait violence pour alimenter davantage la marque de son équipe.

⛔ L’adresse à 3-points de Miami. Si le Heat s’est fait peur et a eu beaucoup de mal à se débarrasser des Pacers, c’est surtout parce qu’il n’a pas pu s’appuyer sur une bonne réussite extérieure : seulement 6/19 dans l’exercice, soit un peu moins de 32%. Quand on sait que les joueurs d’Indiana ont shooté à 46% en face, avec surtout 15 paniers primés, on comprend vite le secteur de jeu qui aurait pu faire basculer cette rencontre dans l’autre sens. Heureusement, les hommes d’Erik Spoelstra ont compensé leur maladresse en allant très souvent sur la ligne : 36/39 aux lancers !

LA SUITE

Miami (30-25) : réception de Houston, dans la nuit de vendredi à samedi (02h00).

Indiana (25-31) : réception de Phoenix, dans la nuit de vendredi à samedi (01h00).