Dillon Brooks sifflé par le public de Memphis

Moins bon cette saison que lors du dernier exercice, avec seulement 39% de réussite au tir, Dillon Brooks est particulièrement en difficulté depuis le début de l’année 2023. Sur les quinze derniers matches, il ne tourne qu’à 10.1 points de moyenne, à 32% de réussite au shoot et 21% à 3-pts…

L’ailier a touché le fond contre les Bulls avec cinq points et un affreux 2/12 au shoot. Et en troisième quart-temps, face à ses multiples ratés derrière l’arc, le public du FedExForum l’a carrément sifflé.

« Je suis hué partout, donc ça semble juste que je le sois à Memphis », a réagi Dillon Brooks pour le Commercial Appeal. « Pour dire la vérité, je n’y accorde pas une grande importance. S’ils veulent me siffler, ils peuvent le faire à chaque fois que je touche la balle. »

Cette attitude de la part du public de Memphis n’a par contre pas plu à Ja Morant. Lui qui estimait récemment, après la bagarre entre Donovan Mitchell et Dillon Brooks justement, que « la NBA déteste » la franchise du Tennessee ne peut pas voir d’un bon œil le fait qu’un des joueurs de Memphis soit enfoncé par son propre public.

Comme il en a l’habitude, le All-Star a ainsi pris la parole sur Twitter en commençant avec un premier message qui disait que « les vrais ne sifflent pas les joueurs », avant de continuer avec un second message composé d’une photo de lui et Dillon Brooks et cette déclaration : « toujours avec toi. »