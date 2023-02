Le record de LeBron James salué par toute la ligue

Attendu depuis le début de la saison régulière, ce moment est enfin arrivé. LeBron James a battu le record de points de Kareem Abdul-Jabbar, mardi soir contre le Thunder, pour ainsi devenir le nouveau meilleur marqueur de l’histoire.

La NBA avait évidemment mis les petits plats dans les grands pour cet instant historique, avec la présence de l’ancien pivot et celle d’Adam Silver, comme David Stern avant lui, lors de la prise de pouvoir de l’ancienne star des Bucks et des Lakers, le 5 avril 1984.

« C’est un record qui a tenu presque 40 ans », a commenté le patron de la NBA. « Beaucoup de gens pensaient que ce record ne serait jamais battu. LeBron, tu es le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, félicitations. »

Présent aux côtés de LeBron James pour cette passation de pouvoir, Kareem Abdul-Jabbar s’est exprimé après la rencontre. « La carrière de LeBron est celle d’un joueur qui était programmé pour dominer ce sport. Il le fait depuis vingt ans maintenant. Il faut lui rendre hommage pour la façon avec laquelle il a joué, duré et dominé. Il a cette essence indéfinissable qu’on appelle le leadership. »

Des hommages et des larmes

Ancien coéquipier du pivot dans les années 1980, Magic Johnson ne pensait pas « que le record de Kareem serait un jour battu ». « C’est encore plus significatif pour moi que LeBron porte les couleurs des Lakers pour battre ce record », ajoute le meneur de jeu de l’époque Showtime.

Les stars de la ligue ont abondement rendu hommage au quadruple champion NBA sur Twitter. Stephen Curry, James Harden, Ja Morant ou encore Chris Paul et Draymond Green, sans oublier Jaylen Brown, Karl-Anthony Towns et Tyrese Haliburton. Sans oublier des clips à la gloire de James, préparées par les anciennes franchises du « King », Cleveland et Miami.

Congrats @KingJames …legendary stuff right there #38388 — Stephen Curry (@StephenCurry30) February 8, 2023

Greatest of All Time — Ja Morant (@JaMorant) February 8, 2023

« C’est un honneur et une sacrée chanceuse de faire partie de ce record », a déclaré Darvin Ham, le coach de LeBron. « J’ai un certain âge donc je sais ce qu’était Kareem pour la ligue. Il fut un pilier qui a aidé la NBA à se construire. LeBron, lui, est devenu une icône globale avec son impact dans le business, ses prises de parole sur les questions sociales, son leadership, l’exemple qu’il donne aux jeunes. »

Le mot de la fin revient au héros de la soirée. Pendant la petite cérémonie de dix minutes organisée après le record, LeBron James a pris la parole. Très ému, il a laissé quelques larmes en route pendant son discours, avant de revenir en conférence de presse sur son record.

« Je voudrais dire merci aux Lakers, car faire cela en présence d’une légende comme Kareem, c’est touchant. Merci à la NBA aussi de me permettre de faire partie de quelque chose dont j’ai toujours rêvé. Je suis un historien de ce sport, donc je connais les Kareem, Michael Jordan, Wilt Chamberlain, Magic et Larry Bird et tous les autres. Je pourrais passer la soirée à donner les noms de ces géants, de ces légendes. C’est un honneur de faire partie de ce groupe, d’être évoqué avec eux. C’est incroyable comme sensation. J’ai eu un moment d’émotion quand c’est arrivé. Je vois ma famille, mes amis, les gens qui m’entourent depuis que je suis dans la ligue, c’est très émouvant. Depuis vingt ans, je peux compter sur les doigts d’une main les moments où j’ai pleuré, de bonheur ou après une défaite. »