Le MVP de la nuit | Les 12 travaux de Klay Thompson

Pour le premier match des Warriors depuis la blessure de Stephen Curry, l’atmosphère était étrangement tendue à l’intérieur du Chase Center. Le 9-2 initial du Thunder a confirmé ce ressenti, avant le début du festival Klay Thompson.

Le « Splash Brother » a d’abord marqué 18 points à 4/5 à 3-points en premier quart-temps. A la pause, il en est à 27 points à 7/9 de loin. Deux minutes après le retour des vestiaires, il en est à 33 points à 9/11 derrière l’arc ! Si la quantité et l’efficacité crèvent l’écran, elles ne traduisent pourtant pas la pureté du tir de Klay Thompson quand il est sur ce genre de nuage.

« Avant chaque match pendant mon échauffement, je jette une kettlebell et ce soir elle est tombée du bon côté. Quand ça arrive, généralement, ça veut dire que ça va être une bonne soirée, » lâchait l’intéressé avec un sourire en coin. « Ça fait 5 ans que je le fais et à chaque fois que ça arrive, et c’est rare, je fais un gros match. »

Chaque tir semblait en effet destiné à rentrer, sans même toucher le filet. Chaque tir a ajouté une dimension surnaturelle à la communion qui existe entre le joueur et le public, et à l’énergie qui se propage chez ses coéquipiers. Il terminera ce match remporté face au Thunder avec 42 points à 12 sur 16 à 3-points, soit une adresse de 75% !

Curry blessé, ce coup de chaud de Thompson ne pouvait pas mieux arriver. « C’est tellement plaisant et on sent que le match est en train de tourner, » raconte Steve Kerr après la rencontre. « Les fans deviennent plus bruyants, ils anticipent chaque tir, et quand il est dans cette zone, c’est vraiment incroyable à voir. »

Son meilleur mois en carrière

« En particulier, pour notre premier match sans Steph » ajoute Draymond Green. « C’est bien de gagner de cette façon et d’essayer de créer un momentum positif. »

Seul petit bémol, les Warriors peuvent parfois être trop tentés de chercher Klay Thompson quand il est chaud comme la braise. « C’est simple, soit vous essayez de lui faire la passe, soit vous allez faire un écran pour le libérer », en rigolait Green, habitué de ce genre de match.

Grâce à l’adresse de Thompson, Jordan Poole a battu son record de passes sur un match (12) mais il donnait volontiers tout le crédit de ce record à son coéquipier. « En tant que créateur, j’essaie de toujours de faire la passe dans l’intervalle. Peu importe qui reçoit la balle, c’est pour leur permettre d’attraper la balle et de monter tout de suite pour tirer. Klay est un shooteur d’élite et il tire tellement vite que, honnêtement, peut importe la qualité de la passe, il faut juste trouver un moyen de lui donner la balle. »

Même si Klay Thompson n’a pas battu son record NBA de 14 tirs primés sur un match, car « je préfère que ça arrive de façon naturelle, » précise-t-il, cette performance couronne cinq semaines de haute volée pour le « Splash Brother ». Après avoir enregistré sa meilleure moyenne de points sur un mois en janvier (27 points par match), Thompson confirme son retour au premier plan.

L’émotion de Klay Thompson

« Il est plus patient, il laisse le jeu venir à lui, il est en jambes, » listait Draymond Green. « Et depuis le début de l’année, il est plus régulier et ça arrive au bon moment pour nous. »

Klay Thompson, qui se disait sur la bonne voie après le match, a préféré mettre l’accent sur les 43 passes décisives de son équipe. « Quand la balle circule, j’en bénéficie toujours. » Avec des Warriors toujours dans le ventre mou de la conférence Ouest, Thompson voulait rester concentrer sur le match difficile que les attend à Portland mercredi. Il a tout de même eu de l’émotion dans la voix au moment de décrire la standing ovation qu’il a reçu en sortant du terrain.

« C’est un sentiment incroyable, je tiens à remercier les fans parce que c’est toujours quelque chose de spécial » conclut-il, avant de terminer sa conférence de presse à la Klay Thompson, avec un avion en papier qu’il a envoyé planer dans les nuages imaginaires du Chase Center.

Propos recueillis à San Francisco.