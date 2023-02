Avec Kyrie Irving et Luka Doncic, les Mavericks pensent détenir l’arme fatale

Si le coup de tonnerre annonçant l’arrivée de Kyrie Irving à Dallas s’est produit dimanche après-midi, l’échange entre Mavericks et Nets restait à être officialisé.

En coulisses, Adrian Wojnarowski expliquait lundi que la franchise de Brooklyn s’était ensuite activée pour essayer de monter un échange plus important qui aurait impliqué une troisième équipe. La possibilité de renvoyer Spencer Dinwiddie pour récupérer un ou plusieurs autres joueurs, à Toronto par exemple, aurait notamment été étudiée par le « front office » new-yorkais.

Le numéro 2 pour Kyrie Irving, comme Jason Kidd

Il n’en sera finalement rien. L’échange a donc été officialisé dans la nuit : Kyrie Irving débarque dans le Texas accompagné de Markieff Morris contre Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, un premier tour de Draft 2029, et deux seconds tours pour 2027 et 2029.

Le numéro de Kyrie Irving a également été dévoilé. Le numéro 11 appartenant à Tim Hardaway Jr, le meneur s’est rabattu sur le numéro 2 qu’il avait déjà porté à Cleveland. Le numéro 2 a notamment été porté à Dallas par un autre meneur All-Star, Jason Kidd, le nouveau coach de Kyrie Irving. Un numéro 2 qui lui convient bien comme Lieutenant de Luka Doncic.

« Nous sommes en contact. Tout ce qui l’importe concerne le basket. Il veut gagner, il veut être coaché. C’est une belle opportunité pour moi », a réagi Jason Kidd lors d’un point presse. « On a le sentiment que le fait de le récupérer va nous rapprocher pour nous mettre en position de remporter un titre. Quand on regarde son parcours, il a gagné partout où il est passé. »

« Sans faire injure à Jalen Brunson, on parle de Kyrie… »

Jason Kidd a la mémoire courte car les passages à Boston et Brooklyn ont été des échecs, et Cleveland n’a commencé à gagner que lorsque LeBron James y est revenu. Quand on l’interroge sur les frasques de Kyrie Irving, voici ce qu’il répond en tout cas : « C’est facile de se focaliser uniquement sur le négatif, mais regardez le côté positif de tout ce qu’il a réalisé, sur et en dehors des terrains. C’est comme ça qu’on a abordé les choses. »

Sur le plan du jeu, il estime que c’est incomparable avec ce que les Mavs possédaient l’an passé ou cette saison. Même si quelques mois après avoir perdu Jalen Brunson, les Mavericks se dépouillent donc pour récupérer un autre meneur. « Sans faire injure à Jalen (Brunson), on parle de Kyrie… C’est un autre niveau. Cela nous donne une arme de plus. Quelqu’un sera forcément libre (en attaque). Quelqu’un va forcément en tirer profit. »

Ce que retient aussi Jason Kidd, c’est que la présence de Kyrie Irving va soulager Luka Doncic, et donc l’économiser.

« Quand on regarde son usage du ballon, c’était à 99,9%, et il fallait que ça baisse » rappelle le coach des Mavericks. « Cela va baisser, et c’est pour sa santé. Ce n’est pas une mauvaise chose. En fait, il sera plus fort dans les quatrièmes quart-temps. L’équipe sera meilleure. Il y aura la confiance entre les deux. Cela va prendre du temps pour trouver le rythme et cette confiance, mais Kyrie ne pense qu’à gagner ».

Quelle première pour le « Mortal Combo » ?

Reste désormais à savoir quand le duo Irving-Doncic évoluera ensemble pour la première fois. Toujours blessé au niveau du talon, Luka Doncic rejoindra les Mavericks à Los Angeles ce mercredi mais ne devrait pas être en mesure de jouer face aux Clippers le soir-même.

La première association du « Mortal Combo » pourrait donc avoir lieu du côté de Sacramento où les Mavericks sont attendus pour une double-confrontation ce week-end en « back-to-back ». Un duo qui fait saliver Theo Pinson, qui a fréquenté Kyrie Irving aux Nets.

« Ce sera la peste ou le choléra… Cela fait partie de ses choses où je ne sais ce qu’il faudra faire… Personnellement, je n’en sais rien. L’adversaire pourra prendre à deux Luka autant qu’il le souhaite, on se tournera vers un autre tueur. Cela va être amusant à regarder. »

Par contre, pas un mot sur leur association en défense. Dans l’échange, l’équipe a d’ailleurs perdu son meilleur défenseur, Dorian Finney-Smith, et possède la 24e défense de la NBA. Cela ne devrait pas s’arranger.