LeBron James avoue qu’il est déçu de ne pas retrouver Kyrie Irving

À demi-mots, LeBron James avait validé la venue de Kyrie Irving, et ses dirigeants ont fait une offre plus qu’intéressante avec Russell Westbrook et deux premiers tours de Draft.

Les Nets en voulaient plus (et Joe Tsai ne voulait peut-être pas envoyer Kyrie Irving vers sa destination préférée…), et ils ont préféré négocier avec les Mavericks. Vingt-quatre heures après le départ d’Irving à Dallas, l’ailier des Lakers ne cache pas sa déception.

« C’est clairement décevant… Je ne peux pas dire le contraire » sourit-il. « C’est décevant de ne pas être en mesure d’ajouter un tel talent. Quelqu’un avec qui j’avais de supers automatismes, qui peut vous aider à gagner. À gagner un titre selon moi. Mais je suis passé à autre chose. Je suis à nouveau focalisé sur l’équipe, et ce qu’on a ».

À Michael Wilbon, il assure qu’il est vraiment très vite passé à autre chose.

« Cela ne me prend pas longtemps. Je ne m’enflamme pas trop sur ce que ça pourrait donner, et je me m’investis pas trop. Et quand ça ne se fait pas, je suis immédiatement de retour à ce que j’étais. On a eu la possibilité, mais ça ne s’est pas passé… On va finir fort, et essayer de faire un coup en playoffs car j’ai le sentiment, si on est en bonne santé, qu’on peut tenir tête à n’importe qui. »