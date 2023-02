Evan Fournier : « C’était comme une aventure d’un soir »

Doublement papa depuis quelques jours, Evan Fournier sait que sa situation reste compliquée aux Knicks, où il a bien du mal à enchaîner deux matches de suite. Après son « DNP » face aux Clippers, il a appris quelques minutes avant l’entre-deux qu’on ferait appel à lui face aux Sixers, et il n’a pas déçu !

Décisif pour aider les Knicks à effacer un déficit de 21 points puis s’imposer face aux Sixers 108-97, le Français signe sa meilleure perf’ de la saison avec 17 points à 6/11 au tir dont 5/8 à 3-points. Son +/- de +28 en dit long sur son impact.

« J’aime le comportement d’Evan. Il a la bonne attitude, une bonne approche des choses, il est très professionnel » apprécie Tom Thibodeau. « Je vois le travail qu’il fournit chaque jour, il se tient prêt et quand on fait appel à lui, il joue bien ».

« J’ai appris que je jouerai pendant l’hymne national »

C’est grâce au forfait de toute dernière minute de RJ Barrett qu’Evan Fournier a pu revenir dans la rotation, et son adresse à 3-points lui a permis de rester dans le match plus longtemps que prévu. « J’ai appris que je jouerai pendant l’hymne national. Je suis sérieux » a raconté Evan Fournier. « J’étais dans les vestiaires en train de me changer et RJ est revenu, il ne se sentait pas bien, donc c’est comme ça que je l’ai su ».

Ce match face à Philadelphie n’était que la neuvième apparition d’Evan Fournier sous le maillot des Knicks depuis la mi-novembre.

« J’essaye juste d’avoir un impact et de bien jouer. C’est difficile de ne pas jouer régulièrement mais c’est la position dans laquelle je suis et je dois faire avec » avoue le Français. « Cela fait du bien de contribuer à la victoire, mettre des tirs c’est toujours cool, mais contribuer à la victoire c’est encore mieux ».

« C’était comme une aventure d’un soir »

Alors que son nom ne cesse de circuler dans les couloirs à quelques jours de la fin de « trade deadline », l’international français ne se prend pas la tête, et il a déjà donné son programme de jeudi : « Je vais faire ma sieste et si je suis transféré à mon réveil, c’est comme ça… ». Et s’il reste aux Knicks, il ne se fait pas d’illusion : « C’était comme une aventure d’un soir, et le coach est déterminé à rester dans sa rotation à neuf joueurs. On verra… Au fil de la saison, il y a toujours, vous savez, parfois un gars qui se blesse, et je suis sûr que j’aurai une autre occasion de jouer. »

Une chose est sûre, il ne cherche pas à en mettre plein la vue dans l’optique d’un échange. Ce qu’il veut, c’est simplement jouer.

« Je me fiche de ce que les autres pensent. Cela me fait surtout du bien à moi. Ça fait du bien de voir mes coéquipiers, Cam [Reddish] et Svi [Mykhailiuk] m’encourager, et les autres parce que nous vivons les mêmes choses. C’est donc la raison pour laquelle ça fait du bien. Je joue depuis 11 ans, et si vous ne savez pas ce que je suis capable de faire, je ne sais plus quoi dire. »