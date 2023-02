Le MVP de la nuit | La loi de Murphy

Invité au Slam Dunk Contest, Trey Murphy III prouve qu’il n’est pas qu’un formidable athlète avec sa meilleure marque de la saison. Face à des Kings qui n’avaient pas envie de défendre, l’ailier filiforme des Pelicans réalise une remarquable performance d’adresse avec 30 points à 9 sur 11 aux tirs, dont 6 sur 8 à 3-points. Le tout avec un 6 sur 7 aux lancers-francs, mais aussi 4 rebonds et 2 passes.

D’abord passeur en début de match, Trey Murphy III s’est ensuite libéré avec deux « catch-and-shoot » dans les coins. Forcément, la défense commence à monter sur lui, et il peut alors attaquer le cercle. Il le fait d’abord avec la planche avec un beau travail d’appuis, puis ensuite, il lâche l’un des plus moves de la soirée : un double cross puis un dunk à deux mains pour laisser sur place Keegan Murray.

« B.I. (Brandon Ingram) n’était pas là, et il fallait que quelqu’un soit B.I. » explique-t-il. « J’ai donc décidé de piocher dans mes qualités à la B.I. »

En deuxième mi-temps, les Kings vont monter plus haut, mais Murphy va garder la même adresse lointaine, et même encore plus lointaine. La preuve de sa confiance, alors même qu’il tournait à 20% de loin depuis cinq matches.

« Il faut continuer de shooter, peu importe si ça rentre ou pas » rappelle-t-il. « A un moment, votre pourcentage sera ce qu’il est censé être. Je suis simplement heureux que mes coéquipiers m’aient trouvé, et j’ai été capable de mettre mes tirs. »