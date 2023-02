Les Wolves se baladent face à des Nuggets bis

Vainqueurs des Hawks la veille à domicile, les Nuggets sont arrivés avec une équipe bis, largement amputée de ses meilleurs joueurs, à Minneapolis. Sans Nikola Jokic, Jamal Murray, Aaron Gordon ou encore Kentavious Caldwell-Pope, Denver a pris la marée sans jamais pouvoir répliquer (128-98).

Largués d’entrée de jeu face à un premier quart dominé par D’Angelo Russell, auteur de 14 de ses 18 points dans la période, les Nuggets étaient déjà relégués à -11 après le premier quart (32-21) et l’écart n’a cessé d’augmenter par la suite. Ce dernier montera jusqu’à +34 en deuxième mi-temps, permettant à Chris Finch de faire jouer les doublures des doublures dans un « garbage time » au long cours.

Sans véritable meneur, sachant que Bones Hyland n’a pas non plus mis les pieds sur les planches, Denver a perdu un paquet de ballons, 21 au total (leur pire total de la saison), ce qui a amené 32 points des Wolves.

Michael Porter Jr. finit meilleur scoreur de la partie à 22 points, mais Minnesota a bien partagé le cuir en face, avec six joueurs à 10 points ou plus, dont Anthony Edwards à 20 unités, Russell en double-double à 18 points et 10 passes et Rudy Gobert à 16 points et 8 rebonds. Une soirée peinard pour Minny donc !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une victoire sérieuse mais facile pour Minny. C’est sur un 25-5 à cheval sur les deux premiers quarts que les Wolves ont fait l’écart, et pour de bon, dès la première mi-temps. Menant de 20 points à la mi-temps, Minnesota s’est rapidement rendu le match facile face à une équipe largement diminuée. Outre les 32 points marqués sur les pertes de balles adverses, les Wolves ont capitalisé dans la peinture avec pas moins de 72 points (contre 42). « On a été très professionnel. On a saisi l’opportunité qui était devant nous », a apprécié Coach Finch. « On n’a perdu que trois ou quatre ballons en première mi-temps, c’était quelque chose d’important dans notre plan de match. J’ai trouvé qu’on avait fait beaucoup de bonnes actions. »

– Une défaite acceptée par les Nuggets. Avec seulement 22 heures entre l’entre deux de leur match face à Atlanta à domicile et celui à Minneapolis, les Nuggets ont volontairement choisi de ne pas prendre de risques avec leurs stars. On sait que le calendrier NBA peut parfois être cruel, mais là, c’était carrément « ridicule » selon Mike Malone, qui en a vu d’autres dans sa carrière : « Quand j’ai appris aux joueurs [qu’on n’avait que 22h entre les deux matchs], un vétéran comme Jeff Green m’a demandé si j’étais fou. Il m’a demandé si c’était autorisé de faire ça, si c’était légal. Et apparemment, ça l’est ! »

– La drôle d’absence de Bones Hyland. Seul véritable manieur de ballon disponible sur le banc de Denver, Bones Hyland n’en a pourtant pas décollé. Un « DNP – Coach’s Decision » a été son régime du soir, alors qu’on aurait pu imaginer que son apport au scoring comme à la création aurait été vital pour rendre ce match face aux Wolves plus intéressant. Evoqué dans plusieurs rumeurs de transfert, le jeune arrière était-il déjà ailleurs ?

TOPS/FLOPS

✅ D’Angelo Russell. Auteur de 14 de ses 18 points dès le premier quart, il a été parfait pour donner le ton d’une rencontre qui s’est simplifiée au fur et à mesure de la soirée. En double-double avec 18 points et 10 passes, D’Angelo Russell a ouvert la voie.

✅ Rudy Gobert. Face au vétéran DeAndre Jordan, Rudy Gobert avait l’occasion de faire gonfler ses stats et le pivot français ne s’en est pas privé. Avec 16 points et 8 rebonds, à 6/7 aux tirs dont une fournée de dunks, il a fait le métier avec sérieux sous les panneaux.

✅ Christian Braun. Seul véritable rayon de soleil des Nuggets sur ce match, le rookie termine à 19 points et 5 rebonds, de loin sa meilleure performance de la saison. Et ce, après un autre match à 10 points face à Atlanta.

⛔️ Michael Porter Jr. Seul titulaire encore debout cette nuit, MPJ était l’option n°1 évidente des Nuggets en attaque et s’il finit à 22 points, meilleur scoreur, l’ailier a manqué d’efficacité, avec un petit 2/10 à 3-points.

LA SUITE

– Denver (37-17) : rebelote face à Minnesota, mais à Denver cette fois, mardi.

– Minnesota (29-27) : déplacement à Denver mardi.