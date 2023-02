Même si Giannis Antetokounmpo avait déjà inscrit 26 points, le « Greek Freak » était bien seul pour Milwaukee alors que Los Angeles prenait 21 points d’avance (76-55) dans le troisième quart-temps. A ce moment du match, Jrue Holiday en était ainsi à 0/7 au tir et les Bucks à 3/18 de loin alors que le collectif de Los Angeles s’illustrait.

Le problème pour Los Angeles, c’est que le « Greek Freak » est comme le marteau d’Héphaïstos : il frappe l’enclume sans relâche et finit toujours par venir à bout de l’objet le plus récalcitrant.

Car le leader des Bucks n’a pas lâché et il a continué d’attaquer la défense de Los Angeles, et Ivica Zubac, en dribble. Résultat : il a encore inscrit 28 points pour ramener son équipe, avec enfin un peu d’aide de la part de Jrue Holiday et Khris Middleton. En face, les Clippers n’arrivaient pas à canaliser la tempête et ils ont paniqué.

« Toute l’équipe a gardé son sang-froid » souligne Giannis après le match. « On est revenu dans le match, palier par palier. On a continué à faire circuler la balle pour essayer de trouver des shoots ouverts. On a continué de jouer. On avait beau être menés de 20 points, on n’a jamais arrêté de jouer et c’est ensemble qu’on a réussi à gagner. »

Malgré ses 54 points (21/39) au total (plus 19 rebonds), le « Greek Freak » ne fut ainsi pas irréprochable, ralenti par Kawhi Leonard sur la fin et surtout auteur d’une perte de balle un peu idiote qui aurait pu coûter extrêmement cher. Sauf qu’en face, les Clippers étaient en perdition sur le plan offensif, « The Klaw » tentant (sans succès) de jouer les sauveurs à coups d’isolations inefficaces face à Jrue Holiday ou encore Wesley Matthews.

Giannis Antetokounmpo ne manquera d’ailleurs pas de remercier ses coéquipiers pour avoir rattrapé sa boulette par leur défense. La différence entre le « Greek Freak » et Kawhi Leonard sur le dernier quart-temps et demi du match est la clé du retour des Bucks. Alors que la superstar des Bucks inscrivait donc 28 points à 10/18 au tir, dont deux paniers à 3-points précieux, son homologue ne cumulait que 4 points sur la période, à 2/13 au tir…