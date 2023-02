Avec un Giannis Antetokounmpo (54 points, 19 rebonds !) titanesque, les Bucks renversent les Clippers

Emmenés par un bon Kawhi Leonard, les Clippers démarrent la rencontre par un 10-2. En face, les Bucks sont maladroits avec un 2/10 au tir pour débuter. Les Clippers trouvent de leur côté leur rythme à 3-points, et prennent rapidement 15 points d’avance (20-5). Avec seulement 15 points marqués dans le premier quart-temps, Milwaukee accuse seulement neuf points de retard (24-15).

Les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo se réveillent très rapidement en infligeant un 10-1 d’entrée de second quart-temps aux Clippers pour revenir à égalité (25-25). Alors que le match commence à se stabiliser, les Clippers remettent toutefois un coup d’accélérateur. Les hommes de Tyronn Lue reprennent neuf points d’avance sur tir à 3-points de Reggie Jackson (48-39). Les Clippers mènent 56-49 à la mi-temps.

Comme lors du premier quart-temps, ce sont les Clippers qui débutent bien, cette fois-ci sous l’impulsion de Marcus Morris. Ce dernier permet aux siens de reprendre 14 points d’avance grâce à deux tirs à 3-points (63-49). Les Bucks n’y arrivent plus, les Clippers s’envolent en prenant 21 points d’avance (76-55) !

Mais portés par les 34 points de Giannis Antetokounmpo, les Bucks terminent le quart-temps en boulet de canon pour revenir à seulement neuf longueurs des Clippers (87-78).

Milwaukee revient à six points en début de 4e quart-temps sur un panier à 3-points en transition de Jrue Holiday (91-85). Quelques minutes après, Khris Middleton ramène les Bucks à deux petits points des Clippers, lui aussi sur un panier longue distance (96-94). En fin de match, un Giannis Antetokounmpo sur une autre planète permet à Milwaukee de prendre l’avantage à moins de deux minutes du terme (106-105). De leur côté, les Clippers n’arrivent plus à rien malgré plusieurs occasions de repasser devant.

Dans les dernières secondes, Kawhi Leonard manque le panier de la victoire, là où il avait crucifié les Sixers. Les Bucks s’imposent 106-105 au terme d’un énorme comeback… bien aidé par des Clippers sans idée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Giannis Antetokounmpo en mode patron. Il a livré une performance titanesque avec 54 points et 19 rebonds à 21/39 au tir, s’il vous plait ! Malgré un début de match hésitant, il n’a cessé de monter en puissance au fur et à mesure que les minutes s’écoulaient. Sa domination physique et athlétique a laissé la défense des Clippers sans réponse. Au final, il réalise un double-double monstrueux ponctué par 20 points dans le seul 4e quart-temps pour permettre aux Bucks de renverser les Clippers.

– L’écroulement des Clippers. Ils peuvent s’en mordre les doigts. Alors qu’ils menaient de 21 points dans le troisième quart-temps, les hommes de Tyronn Lue se sont écroulés dans le dernier quart-temps face à une équipe de Milwaukee qui a haussé le ton défensivement, sans toutefois être irréprochable. Une défaite rageante pour les Clippers qui semblaient en contrôle la plupart du match, mais qui n’ont marqué aucun point dans les dernières 3 min 52 de la rencontre. La faute à la défense des Bucks, mais aussi à la pauvreté offensive affichée sur demi-terrain, avec des isolations pour Paul George et Kawhi Leonard qui n’ont abouti à rien…

TOPS/FLOPS

✅ Le comeback des Bucks. S’ils ont été maladroits durant la quasi-totalité du match, les hommes de Mike Budenholzer se sont bien repris en fin de match, pour effacer leur retard et éteindre les Clippers sur la fin. Jrue Holiday et Khris Middleton, tous deux en difficultés, ont haussé leur niveau pour épauler Giannis Antetokounmpo.

✅ Norman Powell. Il a apporté son étincelle habituelle en sortie de banc avec 26 points à 9/16 au tir dont 4/8 à 3-points. Et il aurait mérité d’avoir davantage le ballon sur la fin…

⛔️ Kawhi Leonard et les isolations des Clippers. Il avait pourtant bien débuté le match. Mais le leader des Clippers a par la suite connu une crise d’adresse au tir avec un très moche 7/26. Surtout, il s’est entêté dans des séquences d’isolation face aux solides défenseurs extérieurs des Bucks (Jrue Holiday, Wesley Matthews) qui n’aboutissaient à rien. Son dernier airball illustre le « money time » complètement raté de lui et son équipe.

LA SUITE

Bucks (35-17) : réception du Heat dans la nuit de samedi à dimanche (02h00).

Clippers (29-26) : déplacement chez les Knicks dans la nuit de samedi à dimanche (01h00).