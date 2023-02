Nikola Jokic et Jamal Murray font tourner les Warriors en bourrique

Malgré les absences de Draymond Green et de Klay Thompson, tous deux laissés au repos, les Warriors commencent fort derrière un 7 sur 10 de loin et un Jonathan Kuminga efficace. Il faut huit points de Jamal Murray et sept de Vlatko Cancar, titulaire à la place d’Aaron Gordon, blessé, pour garder les Nuggets dans le coup (35-34).

Trois nouveaux tirs primés de DiVincenzo, Poole et JaMychal Green mettent les Warriors à +11 (55-44). Le retour en jeu de Nikola Jokic change toutefois la donne.

Dans une défense orpheline de Draymond Green, le double MVP se balade. Il termine la mi-temps aux portes d’un triple-double et il permet aux Nuggets d’inverser la tendance pour prendre les devants (70-69).

Malgré une belle résistance des Warriors, huit pertes de balle mettent leur défense, déjà friable, en perdition. Jamal Murray et Nikola Jokic en profitent alors pour leur passer un 18-2 en quatre minutes (101-85). Onze points de Stephen Curry lors des sept premières minutes du dernier quart-temps ne changent pas la donne et Denver file vers une victoire logique.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Warriors adroits comme à Cleveland. Il y a deux semaines, les Warriors s’étaient présentés à Cleveland après avoir perdu en prolongation la veille, sans leurs stars, et ils avaient fini la première mi-temps à 14/23 à 3-points (61%) pour contrôler le match. Cette nuit à Denver, dans un contexte similaire mais avec seulement deux titulaires absents, les Warriors ont pris la même direction. De nouveau altruistes, ils ont délivré 16 passes décisives en première mi-temps pour rentrer aux vestiaires à 13/21 de loin (62%). Malheureusement pour eux, leur défense n’a pas fait aussi bien.

– Joker, s’il vous plait ! Menés de 11 points en deuxième quart-temps, les Nuggets ont alors décidé de miser sur leur meilleure carte : le joker, Nikola Jokic. Trop agile pour Kevon Looney, trop puissant pour JaMychal Green, le Serbe avait réponse à tout face à la défense des Warriors. Devant le festival du double MVP en titre, les hommes de Steve Kerr ont commencé à perdre leur rigueur en venant aider de tout part, permettant à Jokic de se muer en passeur pour trouver le joueur ouvert et mettre Golden State en porte-à-faux.

– Un 18-2 fatidique. Avec un score de parité à 83-83 avec six minutes à jouer dans le troisième quart temps, le duo Jokic – Murray a mis Golden State K.O. Le Serbe a délivré quatre passes décisives, le Canadien a marqué trois paniers à 3-points, et les Warriors ont perdu quatre ballons pour voir Denver leur coller un 18-2 en quatre minutes. Les Warriors ne s’en relèveront pas.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Le Serbe a enregistré son 17e triple double de la saison en dominant la défense de Golden State sans forcer. Il termine avec 22 points, 16 passes, et 14 rebonds en 33 minutes de jeu !

✅ Jamal Murray. Le meneur des Nuggets a manqué d’adresse de loin (3/11) mais réalise un festival à mi-distance et au cercle (9/12) pour finir avec 33 points et 8 passes. C’est son deuxième plus gros total de points cette saison.

✅ Jordan Poole. L’arrière a attaqué le match avec beaucoup d’agressivité. Il inscrit 10 de ses 22 points en troisième quart-temps pour garder les Warriors dans le match avant le 18-2 des Nuggets.

✅ ⛔ Stephen Curry. Le meneur des Warriors a marqué 28 points à 10/17 aux tirs, a pris 5 rebonds, et fait 5 passes décisives mais il a perdu 6 ballons, dont 2 qui ont lancé le 18-2 des Nuggets en troisième quart temps.

⛔ Andrew Wiggins. En progrès lors des deux derniers matchs, il a connu une soirée compliquée. Il termine à 3/14 aux tirs et n’a pas pu ralentir Jamal Murray.

LA SUITE

Golden State (26-26) : réception de Dallas samedi.

Denver (36-16): réception d’Atlanta samedi.