Danny Green rouillé mais heureux d’avoir rejoué

Il a voulu se remettre en rythme dès son entrée en jeu. Servi en transition par Tyus Jones, Danny Green a envoyé un tir primé avec une belle courbe. Mais l’arrière a tellement « arrondi » sa trajectoire que sa tentative a terminé à plusieurs centimètres du cercle. Sur la possession suivante, au cœur de cette rencontre face aux Blazers, il a bien atteint le panier sur un nouveau tir mais a encore raté.

Pour sa première apparition sur un parquet NBA depuis le 12 mai dernier, l’ancien joueur des 76ers, échangé l’été dernier par Philadelphie contre De’Anthony Melton, a logiquement eu un peu de mal à se mettre en jambes.

« Le genou, ça va. Physiquement et sur le plan mental je me suis bien senti. La condition physique, ça allait. Le jeu allait un peu vite, il va falloir répéter les choses, avec plus de minutes sur le parquet pour retrouver le rythme en étant à l’aise », reconnaît le shooteur, victime d’une double rupture ligamentaire au niveau du genou gauche lors des derniers playoffs.

En dix minutes de jeu, il s’est contenté de 3 points inscrits, avec uniquement des tentatives lointaines (1/4 dont deux « airball » envoyés), et 4 rebonds.

« C’était bon d’aller sur le terrain et d’être avec les gars. J’essaie de m’adapter à certaines choses, offensivement et défensivement. Essayer de construire une alchimie. C’était sympa. Évidemment, ça aurait été bien de gagner le match mais pour moi, c’était bon de jouer un peu », poursuit l’arrière, dont l’équipe s’est inclinée.

Ne pas penser aux rumeurs

Son retour a lieu environ une semaine avant la date limite des transferts. Avec son contrat expirant à 10 millions de dollars, le joueur de 35 ans, qui a connu cinq franchises NBA depuis 2017, sait qu’il peut être une belle monnaie d’échange pour les Grizzlies. Son nom pourrait donc circuler dans les rumeurs maintenant qu’il est sur pied…

« Cela fait maintenant 14 ans que je suis dans ce milieu, c’est normal. Plus rien ne me surprend ou me choque. Ce n’est qu’un business au final. Si ce n’est pas le cas, je contrôle ce que je peux, sur le parquet et avec ce que je fais pour ces gars dans ce vestiaire », décrit le joueur le plus âgé et expérimenté de l’équipe.

Ce dernier, avec sa qualité de tir et son expérience du titre, pourrait intéresser une équipe ambitieuse de la ligue. Mais les Grizzlies, à la 2e place de l’Ouest (32 victoires – 19 défaites), comptent déjà parmi ces grosses écuries.

« C’est une très bonne équipe, un bon groupe. On doit commencer par être en bonne santé, le rester, mûrir un peu. Mais je pense qu’on a une très bonne base et un bon groupe qui peut y arriver si on commence à fonctionner au bon moment », estime Danny Green pour finir.