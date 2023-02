All-Star Game 2023 : Michael Malone coachera la « Team LeBron »

Il était bien parti, mais c’est désormais confirmé : Michael Malone sera bien le coach de la « Team LeBron » au All-Star Game. Le coach des Nuggets a décroché cet honneur car son équipe domine la conférence Ouest.

Et avec la défaite des Grizzlies contre les Blazers mercredi soir, Mike Malone et Denver, avec trois victoires d’avance, ne pourront pas être dépassés d’ici dimanche, date-butoir pour la sélection des coaches.

Si c’est une première pour Joe Mazzulla, l’entraîneur des Celtics qui s’occupera de la « Team Giannis », pour Mike Malone, c’est une deuxième étoile puisqu’il avait déjà dirigé la « Team LeBron » en 2019 à Charlotte. Il avait même remporté ce match au score fleuve (178-164) où Kevin Durant avait été élu MVP.

Reste à savoir si LeBron James va choisir ou non Nikola Jokic dans son équipe et si Mike Malone va ainsi avoir le plaisir de coacher le Serbe ou plutôt de l’affronter.

Coach Malone and staff are going to Utah! pic.twitter.com/i90ie4obkr

— Denver Nuggets (@nuggets) February 2, 2023