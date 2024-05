Daniel Theis va enfin pouvoir commencer son aventure avec les Pacers

Opéré en novembre pour régler des douleurs au genou droit qu’il ressentait depuis l’EuroBasket, après avoir été transféré en juillet, Daniel Theis n’avait pas encore porté les couleurs des Pacers. Si tout se passe bien, ce serait pour cette fin de semaine.

L’ancien pivot des Celtics s’est entraîné ce mardi et aimerait revenir dans un des trois matches à domicile disputés entre jeudi et dimanche, contre les Lakers, les Kings et les Cavaliers.

« Je n’ai ressenti aucune douleur, je n’ai aucun souci actuellement », a-t-il lancé après son entraînement à l’Indy Star. « On a encore un entraînement pour déterminer la suite. »

Son retour se fera évidemment en douceur, le joueur le sait bien, puisqu’il n’a pas joué depuis plus quatre mois et ses matches avec l’Allemagne en septembre.

« Je ne vais pas arriver et dire que j’ai 30 minutes à donner. Mais si je peux faire cinq minutes déjà. Je serai sans doute épuisé après trois ou quatre minutes. Les matches, ça ne s’invente pas : on peut courir, shooter, s’entraîner mais sur le parquet, ça va tellement vite. »

Outre sa condition physique, le souci pour Daniel Theis sera surtout de trouver une place dans la rotation des Pacers. Derrière Myles Turner, Rick Carlisle fonctionne à la carte avec ses remplaçants, Jalen Smith et Isaiah Jackson, voire Goga Bitadze. Le coach peut donc louer les qualités de Daniel Theis, il lui sera difficile de lui offrir des minutes…

« C’est un excellent joueur de complément », commente Rick Carlisle. « C’est un intérieur d’expérience, qui sait jouer. Solide joueur des deux côtés du terrain : il prend des rebonds, défend, shoote, passe. Je n’ai aucun doute sur son adaptation avec nous. Il peut se fondre dans le moule de n’importe quelle équipe. »

Daniel Theis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 63 15 54.1 31.0 75.3 1.4 2.9 4.4 0.9 2.5 0.5 0.9 0.8 5.3 2018-19 BOS 66 14 54.9 38.8 73.7 1.3 2.1 3.4 1.0 2.4 0.3 0.5 0.6 5.7 2019-20 BOS 65 24 56.6 33.3 76.3 2.2 4.4 6.6 1.7 3.4 0.6 0.8 1.3 9.3 2020-21 * All Teams 65 25 54.1 32.2 67.3 1.4 4.1 5.5 1.7 2.6 0.6 1.0 0.9 9.7 2020-21 * BOS 42 24 55.2 34.7 68.7 1.3 4.0 5.2 1.6 2.9 0.6 1.0 1.0 9.5 2020-21 * CHI 23 25 52.2 28.1 65.1 1.7 4.2 5.9 1.8 2.0 0.7 1.1 0.6 10.0 2021-22 * All Teams 47 21 51.9 30.8 68.1 1.3 3.6 4.9 0.9 2.4 0.4 1.0 0.7 8.2 2021-22 * HOU 26 23 46.9 29.1 67.5 1.2 3.8 5.0 0.8 2.4 0.4 1.2 0.7 8.4 2021-22 * BOS 21 19 59.8 35.7 68.8 1.3 3.4 4.7 1.0 2.3 0.4 0.7 0.7 7.9 2022-23 IND 7 16 47.7 18.2 41.7 1.0 2.1 3.1 1.3 1.0 0.3 0.4 0.9 7.0 2023-24 * All Teams 60 17 53.2 36.6 76.0 1.4 2.7 4.1 1.0 2.1 0.4 0.7 0.9 6.3 2023-24 * LAC 59 17 53.6 37.1 76.0 1.4 2.7 4.1 1.0 2.1 0.4 0.7 0.9 6.3 2023-24 * IND 1 8 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 Total 373 19 54.1 33.1 71.8 1.5 3.3 4.8 1.2 2.5 0.5 0.8 0.9 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.