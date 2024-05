Les Cavaliers en ont marre d’être en contrat d’apprentissage

Ce n’est évidemment pas le jour de la marmotte, mais à Cleveland, on commence à se dire que la saison 2022/23 pourrait être un copier-coller de la saison passée. Et ce ne serait pas une bonne nouvelle puisque les Cavaliers s’étaient fait éliminer au « play-in ». On n’en est pas encore là puisque les coéquipiers de Donovan Mitchell sont actuellement à la 5e de l’Est, avec une belle marge sur leurs poursuivants, mais la manière inquiète.

« On est en quelque sorte irrégulier » regrette Donovan Mitchell, après le revers subi à domicile face au Heat. « Je ne veux pas que ce soit notre marque de fabrique. Je ne veux pas non plus qu’on pense que c’est catastrophique. On est en bonne forme, mais on doit trouver un certain niveau de régularité pour devenir une très grande équipe. »

Avant la rencontre, JB Bickerstaff avait déjà pointé du doigt cette irrégularité. « On chasse la régularité. On a eu quelques bribes du niveau qu’on pouvait atteindre. Il y a eu des moments où on a vu comment on pouvait contrôler les choses, et désormais il s’agit juste d’être capable de le faire sur la durée » prévient le coach de Cleveland. « Personne ne réalise un match parfait. Je n’ai jamais vu une équipe jouer parfaitement pendant 48 minutes. Mais peut-on atteindre les 40 minutes ? En playoffs, chaque possession compte. Il faut s’y préparer, et c’est vers quoi on veut tendre, et c’est ce qu’on travaille. »

Un cinq majeur à 23 ans de moyenne d’âge

A propos de playoffs, le Heat était l’adversaire idéal tant les coéquipiers de Jimmy Butler sont rodés à cette épreuve. Et les Cavaliers ont échoué dans la dernière ligne droite…

« On a vu une équipe qui avait déjà vécu ça et une autre qui n’a jamais été à ce niveau collectivement », explique Donovan Mitchell. « Nous sommes tous un peu fatigués de venir devant vous et de dire « On apprend ». On veut apprendre via des succès, et nous n’avons pas bien joué. C’est la vérité vraie. Nous devons trouver un moyen de le faire. C’est notre responsabilité à tous. »

A la décharge des Cavaliers, ils se présentent avec un cinq de départ dont l’âge moyen est de 23 ans, et seul Donovan Mitchell a vraiment connu les playoffs avec 39 des 48 apparitions cumulées par les titulaires. Pour le coach, un effectif aussi jeune est contraint d’apprendre des leçons, même si ça agace l’arrière.

« Il y a des leçons difficiles à apprendre » reconnaît le coach. « On joue contre une équipe vraiment bonne avec des gars accrocheurs et durs, et il faut tenir pendant 48 minutes. Ce n’est pas uniquement de la résistance physique, c’est aussi mental. Il faut les faire déjouer. C’est difficile de gagner en NBA, et on continue d’apprendre à gagner des matches comme ça. L’expérience est ce qui nous différencie les uns les autres. »

Quitter la phase d’apprentissage

Comme Donovan Mitchell, Jarrett Allen en a marre d’entrer parler de « leçon », et il a vu la différence entre un Heat expérimenté et des Cavaliers toujours en apprentissage.

« Ils ont été dans cette situation de nombreuses fois et ils savent comment conclure des matchs comme celui-ci. Nous avons perdu quelques balles en fin de match et ils en ont profité. Ce sont les situations dans lesquelles nous voulons être. Nous voulons être dans ces matchs serrés, nous battre contre les meilleures équipes, dans une atmosphère de playoffs, dans un basket de playoffs où ils trouvent chaque petite faille pour nous attaquer. C’est juste quelque chose que nous allons utiliser pour progresser. (…) Nous ne pouvons pas continuer à dire, ‘Nous apprenons, nous apprenons, nous apprenons’… J’ai l’impression que le mot-clé est « leçon d’apprentissage » et je suis fatigué de le prononcer. »