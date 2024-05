Les Bucks avaient des Hornets en travers de la gorge

Mardi soir, Milwaukee a remporté sa cinquième victoire consécutive face à Charlotte (124-115) Il s’agit de la deuxième plus longue série de victoires des Bucks cette saison, après avoir commencé par un 9-0 en octobre dernier. Une victoire obtenue sous l’impulsion d’un grand Giannis Antetokounmpo, auteur de 34 points et 18 rebonds, et ce succès avait surtout des allures de revanche.

Il y a moins d’un mois, les Hornets étaient en effet venus gagner à Milwaukee, et les coéquipiers de LaMelo Ball avaient infligé aux Bucks sans doute leur pire défaite de la saison : 138-109 avec 51 points inscrits par les visiteurs dans le premier quart-temps. Une humiliation difficile à digérer pour les Bucks.

« Oui, on s’en souvenait… » confirme Joe Ingles. « C’est une jeune équipe, ils jouent librement, vite et ils veulent shooter. Nous les avions laissé faire tout cela dans le premier quart-temps. Ils en avaient mis 50 ».

Même souvenir chez Wesley Matthews, qui pointe également du doigt les 51 points encaissés ce soir-là dans le premier quart-temps, mais aussi leurs rebonds offensifs et les shoots à 3-points.

« On s’en souvient encore » répète ainsi le vétéran. « Nous avons encore des progrès à faire. Donc, pour être l’équipe que nous voulons être, pour battre les équipes que nous devons battre et atteindre nos objectifs, nous ne pouvons pas concéder un premier quart-temps à 51 points ».

« Peut-être qu’ils jouent simplement bien contre nous »

Cette fois, les Bucks n’en ont encaissé que 27 dans le premier quart-temps, mais les Hornets ont encore posé de gros problèmes par leur « hourra basket ». Mais l’essentiel est fait avec cette 5e victoire de suite.

« Nous avons fait du bon travail » estime Giannis Antetokounmpo. « C’est évidemment une équipe difficile à jouer. Ils n’arrêtent pas de courir, de mettre des paniers à 3-points ouverts, ils ont d’excellents manieurs de ballon, des joueurs qui peuvent se créer leur propre shoot ou en créer pour les autres, des gars qui peuvent shooter. Ils se battent au rebond, ils jouent dur. Donc c’est une très bonne équipe ».

Pour la star de Milwaukee, les Hornets mérite mieux que leur 14e place au classement.

« Leur bilan ne reflète pas leur niveau. C’est une très bonne équipe. Ou peut-être qu’ils jouent simplement bien contre nous, je ne sais pas. Nous savions que nous devions jouer dur, jouer notre jeu, jouer vite, jouer ensemble, trouver des paniers à 3-points ouverts, aller au rebond offensif… Et le plus important, de l’autre côté, nous devions défendre et sécuriser le rebond car ils se jettent aussi au rebond offensif » conclut ainsi le « Greek Freak ».

Mission remplie !