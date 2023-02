Les Bucks finissent fort pour assurer face aux Hornets

Pendant trois quart-temps, les Bucks auront joué à se faire peur. Milwaukee a débuté la rencontre sur un faux rythme, bousculé par l’agressivité de Mason Plumlee et l’activité de LaMelo Ball. Le 8-2 puis les deux paniers à 3-points de Wes Matthews ont suffi pour replacer les locaux en tête après 12 minutes, mais pas pour calmer la détermination des Hornets (34-27).

Les deux paniers à 3-points et le dunk avec la faute pour Gordon Hayward ont contribué à ramener Charlotte dans la course. On notait même une pointe d’agacement du côté de Milwaukee quand Jaden McDaniels venait claquer son 3e panier à 3-points du deuxième quart-temps. Sanctionné d’une faute technique pour être sorti de ses gonds, Brook Lopez a ainsi permis aux Hornets d’égaliser à 64-64 à la pause, déjà un petit exploit.

Que ce soit le nouveau coup d’éclat de Mason Plumlee sur un alley-oop avec la faute en prime, les 3-points à répétition des Hornets sur des positions préférentielles, le jeu de transition, les Bucks semblaient toujours à la peine au retour des vestiaires (81-85).

Après Grayson Allen, Khris Middleton a alors pris le relais au scoring pour relancer les siens sur un 9-1 peu avant la fin du troisième quart-temps. De quoi s’offrir un peu d’air, Milwaukee repassant à +7 à 12 minutes de la fin (97-90).

C’est ensuite Giannis Antetokounmpo qui a repris le contrôle avec deux drives dont un « and-one » et un contre sur Dennis Smith Jr avant de voir Jevon Carter offrir le plus gros avantage du match aux Bucks jusque-là, d’un tir à 3-points en transition (105-92). Bien plus agressif, Giannis Antetokounmpo a placé un gros dunk main gauche pour confirmer son retour aux affaires. Le match ne pouvait plus échapper aux Bucks, vainqueurs sur le score de 124-115, presque sans forcer, malgré une fin de match catastrophique (1/15 au tir sur les 7 dernières minutes).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match réglé en cinq minutes. Après avoir galéré pendant près de trente minutes, il a suffi des trois dernières minutes du troisième acte et les deux premières du quatrième quart-temps pour voir les Bucks régler le compte de leur adversaire du soir, avec un 9-1 puis un 8-0 pour passer de -4 à +13. Un jeu dangereux mais qui est resté sans conséquence pour Milwaukee, qui a ainsi signé sa 21e victoire à domicile en 26 matchs.

– Brook Lopez l’égratigneur. Candidat au titre de meilleur défenseur de l’année, le pivot des Bucks a encore marqué des points cette nuit. Il a montré la voie d’entrée en défendant son territoire face à Mason Plumlee, causant de belles entailles au niveau du front de son homologue de Charlotte. Brook Lopez a ensuite poursuivi son chantier en défense avec 5 contres et de la dissuasion, ce jusqu’au bout, ce qui lui a causé sa 6e faute à une minute de la fin. C’est déjà la 7e fois cette saison qu’il atteint 5 contres ou plus sur un match !

TOPS/FLOPS

✅ Giannis Antetokounmpo. Le service « minimum » pour la star des Bucks qui a attendu le quatrième quart-temps pour hausser le ton et mettre les Hornets hors d’état de nuire en scorant 15 de ses 34 points. Mis en confiance par deux drives et un gros dunk, il s’est même offert un 3-points en première intention pour sceller le sort du match assez rapidement dans le quatrième quart-temps.

✅ Khris Middleton. On est encore loin du Khris Middleton au meilleur de sa forme, mais l’ailier retrouve petit à petit ses sensations. Replacé en sortie de banc, il a livré son meilleur match depuis son retour, avec un bon passage en troisième quart-temps pour finir à 18 points, 3 rebonds et 3 passes décisives en 20 minutes

✅⛔️ LaMelo Ball. Des stats, un triple-double en l’occurrence, mais un impact sur le jeu de son équipe qui doit être plus important. On retiendra sa sélection de passes plutôt que sa sélection de tirs alors qu’il en est désormais à 7 matchs de suite bouclés sous les 50% de réussite au tir.

⛔️ Terry Rozier. Il avait été le héros de la victoire surprise des Hornets à Milwaukee il y a trois semaines. Il a été le zéro cette nuit avec un match complètement raté, à 2 points à la pause pour terminer à 16 unités avec un piteux 4/17 au tir.

LA SUITE

Milwaukee (34-17) : les Bucks recevront les Clippers ce jeudi (04h00).

Charlotte (15-37) : les Hornets poursuivront leur road-trip à Chicago ce jeudi (02h00).