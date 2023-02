Même s’il doit faire avec une petite douleur aux ischios-jambiers, Nikola Jokic ne semble pas trop gêné. En tout cas, il continue de dominer les rencontres et de mettre en place le jeu de son équipe.

Face aux Pelicans, le double MVP en titre a ainsi remis en selle son équipe, qui venait d’enchaîner deux défaites consécutives. Jeu poste bas, travail à deux avec Jamal Murray, contre-attaque et surtout lecture du jeu pour décaler ses shooteurs ou ses coéquipiers près du cercle (en particulier Aaron Gordon)… Nikola Jokic a fait son chantier habituel face à Jonas Valanciunas et globalement des Pelicans toujours aux abois face à ses improvisations.

Sa ligne de stats finale ? 26 points à 10/14 au tir, 18 rebonds et 15 passes, mais aussi 5 pertes de balle.

C’est donc un nouveau triple-double pour Nikola Jokic, le 16e cette saison (il est leader de la catégorie, devant les 10 de Luka Doncic et les 6 de Domantas Sabonis) et le 92e de sa carrière. Et depuis cette nuit, il tourne en triple-double avec 25.1 points, 11.1 rebonds et 10.0 passes de moyenne ! Un exploit uniquement réalisé par Oscar Robertson et Russell Westbrook sur une saison.