Portés par le duo Jokic-Murray, les Nuggets enfoncent les Pelicans

Avec un Brandon Ingram bien en jambes, New Orleans tient le rythme de Denver en début de match, et prend même l’avantage sur un très long panier à 3-points de CJ McCollum (15-12). Au terme d’un premier quart-temps très agréable, les Pelicans virent en tête (35-31) sur tir au buzzer de Trey Murphy.

Bien dans le match, les Pelicans prennent même douze points d’avance au début du second quart-temps (47-35). Les Nuggets sont en difficulté, et pour preuve ils ne sont qu’à 39 points marqués à cinq minutes de la mi-temps. Mais Denver n’est pas leader de la conférence Ouest pour rien. Les coéquipiers de Nikola Jokic prennent feu, notamment derrière l’arc. Le double MVP s’offre même un « move » exceptionnel conclu avec la faute en fin de quart-temps. Le genre de geste qui va tourner en boucle ce mercredi. À la pause, New Orleans n’a plus que trois petits points d’avance (60-57).

Denver démarre le troisième quart-temps de la meilleure des manières avec un 11-2 pour reprendre l’avantage (68-62). Portés par les 13 points de Jamal Murray dans ce troisième acte, les Nuggets atteignent même les 10 points d’avance (92-82). Les hommes de Mike Malone mènent 93-84 à l’entame du 4e quart-temps.

Avec une défense plus compacte, les Pelicans signent un 8-0 pour revenir à cinq points (103-98). Le souci, pour eux, c’est que Nikola Jokic joue juste, et son entente avec Jamal Murray suffit à donner neuf points d’avance aux Nuggets à deux minutes de la fin. Il ne reste plus qu’à Jokic à finir sur la ligne des lancers-francs pour donner la victoire aux Nuggets (122-113).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le duo Jokic-Murray au pouvoir. Principaux contributeurs du succès des Nuggets sur les Pelicans, Nikola Jokic et Jamal Murray ont tous deux réalisé une performance remarquable. Le premier s’est contenté de faire participer les copains puis a pris les choses en main quand il le fallait, pour finir avec un triple-double XXL (26 points, 18 rebonds, 15 passes décisives). Le tout à 10 sur 14 aux tirs. Le second avait la patte chaude toute la soirée, avec 32 points à 7/12 à 3-points. Leur complémentarité sur le terrain n’est plus à présenter, et lorsqu’ils évoluent à ce niveau, Denver est difficile à prendre.

– Neuf défaites de suite pour les Pelicans. Malgré une bonne première mi-temps, New Orleans n’a rien pu faire face à la puissance de Denver au retour des vestiaires. Au final, c’est une 9e défaite consécutive. Une série noire qui avait débuté sur le parquet des Cavaliers le 16 janvier dernier lors du Martin Luther King Day. Il ne reste plus qu’à espérer que le retour de Zion Williamson se fasse le plus rapidement possible…

LE CHIFFRE

16. Seizième triple-double de Nikola Jokic cette saison, et 16e victoire des Nuggets ! Le Serbe n’est que le 4e joueur de l’histoire à réussir 8 triple-double dans le même mois, et depuis cette nuit, il tourne en triple-double sur toute la saison : 25.1 points, 11.1 rebonds et 10.0 passes de moyenne !

TOPS/FLOPS

✅ Aaron Gordon. Un match très solide de sa part avec 15 points, 6 rebonds et 6 passes décisives. Est-ce que ce sera suffisant pour convaincre les coaches de l’envoyer au All-Star Game ?

✅ Kentavious Caldwell-Pope. Il confirme une nouvelle fois qu’il est la bonne pioche de l’intersaison côté Nuggets avec 15 points à 3/7 à 3-points. Son impact défensif ne se voit pas dans les chiffres, mais c’est le maillon qu’il manquait à Denver.

⛔️ Brandon Ingram. Il n’a toujours pas retrouvé son niveau depuis son retour de blessure. Il sort de ce match avec un vilain 5/17 au tir.

LA SUITE

Nuggets (35-16) : réception des Warriors dans la nuit de jeudi à vendredi (3H).

Pelicans (26-26) : déplacement chez les Mavericks dans la nuit de jeudi à vendredi (2H30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.