La Harden Vol. 7 opte pour le fuschia

Adidas a régulièrement utilisé le rose pour mettre en valeur des modèles comme la Dame ou plus récemment la Harden Vol. 6. Voilà un nouveau pas de franchi avec cet éclatante Harden Vol. 7 « Lucid Fuschia ».

La tige est donc habillée d’une couleur unie, entre mesh et daim, et l’ensemble est complété de quelques touches de noir, au niveau du col, de la languette et de la semelle extérieure, notamment pour faire ressortir les trois bandes de la marque à la base du talon.

C’est en tout cas le signe que la sortie de la Harden Vol. 7, que James Harden a déjà porté en match, pourrait être imminente !

(Via NiceKicks)

