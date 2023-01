« Mikal Bow », la nouvelle gâchette des Suns

Déjà héroïque dans la victoire après prolongation face aux Spurs, Mikal Bridges en a remis une couche cette nuit face aux Raptors pour arracher la victoire. Auteur de 16 points en premier quart-temps, l’ailier de Phoenix a fait preuve de « clutch attitude » avec deux paniers à mi-distance pour donner trois points d’avance aux Suns à deux minutes de la fin (103-100). Quelques secondes plus tard, c’est Chris Paul, après un gros rebond offensif de Torrey Craig, qui mettra le couvercle à 3-points.

Auteur de 29 points, Mikal Bridges était déjà connu comme le « Iron Man » des Suns, et il a depuis récupéré un nouveau surnom : « Mikal Bow ». Aucun lien avec un chanteur ou un acteur, et c’est Deandre Ayton qui en explique la genèse.

« Ils se moquent de moi car ils pensent que je prends ce tir à chaque fois »

« J’ai regardé Book’ et je lui ai dit : ‘Ce sont tes systèmes' » raconte le pivot des Suns. « Vous savez, Mikal veut la balle tout le temps à cet endroit (ndlr : l’angle de la raquette, appelé « elbow »). En fin de match, deux fois de suite, on l’a cherché. De chaque côté. Pour tout le monde, le coach, les joueurs, c’est devenu Mikal Bow. Parce que Mikal veut ce « elbow ». »

Il s’agit donc d’un jeu de mots, et il faut prononcer « Mik Elbow », et c’est effectivement Bridges qui a récupéré les systèmes habituellement dessinés pour Booker à mi-distance. Forcément, ce surnom l’amuse.

« Ils se moquent de moi car ils pensent que je prends ce tir à chaque fois, et donc je suis devenu Mikal Bow. J’ai le sentiment d’être démarqué la moitié du temps. C’est juste une petite blague qu’ils ont créée. »

Pour son coach, c’est une chance d’avoir un joueur capable d’apporter des variantes en attaque, alors que ce « spot » est aussi apprécié de Chris Paul. « Lui et Chris savaient que nous ne pouvions pas exécuter le même système, alors ils ont pris une voie différente », analyse Monty Williams. « C’est le même type de système, mais ils ont pris un chemin différent et Mikal nous a trouvé un autre bon tir. C’est l’expérience qu’on recherche chez les gars en fin de match, d’être capables d’exécuter le même système mais de le faire varier pour essayer d’obtenir un bon tir. »

« Quand on commence à avoir souvent la balle et qu’on est un scoreur, on commence à trouver des solutions »

À la passe, Chris Paul apprécie de pouvoir compter sur un autre attaquant pour le suppléer, en attendant le retour de Devin Booker.

« C’est cool… Il l’a mis une première fois, et ensuite, je l’ai regardé, et je lui ai fait comprendre qu’on allait jouer à nouveau de son côté. Quand on commence à avoir souvent la balle et qu’on est un scoreur, on commence à trouver des solutions. Quand Book et moi sommes absents, il y a beaucoup de responsabilités sur lui. »

Une confiance dont chacun se nourrit, et c’est ce que retient le coach.

« On voit Mikal s’en sortir dans ces moments-là. Je pense que les joueurs lui apportent beaucoup de confiance, mais il a aussi confiance en lui car il a bossé pour ça et qu’il ne s’inquiète pas des conséquences. Chris a très bien su le trouver à ses endrois préférés. »

« Glue guy » depuis plusieurs saisons et considéré comme le meilleur défenseur de l’équipe, Mikal Bridges a franchi un cap en attaque, et il remercie Chris Paul et Devin Booker.

« Je suis simplement reconnaissant d’avoir des gars comme Chris et Book, et d’être capable de les voir, et de voir ce qu’ils font. Leur manière de trouver leurs « spots » et leurs tirs » conclut Bridges. Vous savez, on est tous des basketteurs, et quand un système fonctionne, on va continuer de l’utiliser. »