Depuis le départ de Rui Hachimura, Deni Avdija met le « Turbo »

Deni Avdija ne sait plus exactement de quand date ce surnom. C’était à la sortie d’un entraînement, lors d’une session en un-contre-un avec Monte Morris. Une référence à une fonctionnalité du jeu vidéo 2K a été faite par rapport à lui. Alors désormais, le natif d’Israël se fera surnommer « Turbo ». Et « dès le match suivant, j’ai commencé à faire des mouvements en mode ‘turbo’ », livre l’ailier des Wizards.

Il a clairement activé ce mode cette nuit sur le parquet des Spurs. Le remplaçant a fait parler sa vitesse en transition ainsi que sa créativité et technique pour finir au cercle. À l’instar de son « reverse lay-up » peu évident en semi-transition, converti à l’entame du quatrième quart-temps.

Et comme il n’a pas été maladroit de loin, Deni Avdija a terminé avec une très belle ligne de statistiques finale : 25 points (10/12 aux tirs dont 2/2 de loin) – son record en carrière – et 9 rebonds en 33 minutes. « Les choses fonctionnent pour lui. Il est en train de trouver son jeu, les secteurs où il est bon, et j’aime voir ça. Son énergie est contagieuse pour nous, et chaque fois qu’il joue, on est une équipe différente », remarque Kristaps Porzingis.

« Tout d’abord, il y a cette confiance de mes coéquipiers, qui veulent vraiment que j’y arrive et que je sois agressif. Et depuis qu’ils m’ont donné ce surnom, je le suis davantage. Mon jeu évolue, j’ai le sentiment de progresser match après match. Je veux rester régulier, c’est le plus important pour moi. Et devenir meilleur, c’est ce qui me rend encore plus affamé », témoigne le joueur de 22 ans après la rencontre.

Quasiment en double-double de moyenne

Leur coach Wes Unseld Jr. met, lui, en avant « son niveau d’agressivité. Il commence à en tirer profit. Jouer à l’intérieur, aller au cercle, terminer avec bien plus de réussite, aller sur la ligne des lancers-francs… Plus tôt dans l’année, sa finition n’était pas terrible. On voit des progrès en la matière et ça l’aide vraiment. Attaquer en transition, aller dedans après le pick-and-roll… Il s’agit davantage de prendre des décisions plus rapides et ne pas trop réfléchir, faire le bon choix au bon moment. »

Surnom ou non, sa bonne forme actuelle coïncide avec le départ de Rui Hachimura aux Lakers. Les dirigeants assuraient avoir effectué ce transfert pour libérer de la place à Deni Avdija. C’est le cas, depuis la transaction, son temps de jeu grimpe à 31 minutes contre 26 sur la saison. Surtout niveau statistiques, les compteurs sont repartis à la hausse : 16 points (58% dont 40% de loin) et 9.5 rebonds de moyenne sur ses quatre derniers matchs donc.

Cette nuit, il a participé à la victoire des Wizards à San Antonio, une première depuis… 1999, soit plus de 20 ans de revers dans le Texas. L’ailier n’avait que deux ans lorsque c’est arrivé.

« Cette série est terminée. Je suis content de boucler la boucle, d’être ici, de faire un bon match contre les Spurs et de mettre fin à cette série. Tout le monde s’est bien battu. Quand on est focalisés et qu’on partage la balle, nous sommes une équipe vraiment dangereuse », prévient le joueur.