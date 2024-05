Programme TV | Les 16 matches de la semaine sur BeIN Sports

Janvier se termine en beauté et février démarre sur un tout aussi beau rythme sur les antennes de BeIN Sports, avec pas moins de 16 rencontres au programme cette semaine : 13 en NBA, 2 en NCAA et 1 en Betclic Élite.

À noter, entre autres, le déplacement de LeBron James au Madison Square Garden mardi soir, le choc entre les Celtics de Jayson Tatum et les Nets de Kyrie Irving mercredi soir, le duel entre Giannis Antetokounmpo et Kawhi Leonard jeudi soir, les retrouvailles entre Domantas Sabonis et les Pacers vendredi soir, ainsi que celles entre Tyrese Haliburton et les Kings lors du même match, s’il est rétabli.

Sans oublier la légendaire rivalité NCAA entre Duke et North Carolina samedi soir, ou l’affrontement de dimanche après-midi entre Monaco et le Paris Basketball.

Comme toujours, les horaires indiqués sont ceux de la nuit. C’est-à-dire qu’un match prévu le lundi à 2h00 se déroulera dans la nuit de lundi à mardi. Par ailleurs, tous les matches de la nuit seront rediffusés le lendemain, à 9h00 et 11h00 sur BeIN Sports 1, juste avant l’émission NBA Extra.

À noter que les rencontres des canaux additionnels de BeIN Sports sont à suivre en VO (sauf mention contraire, le week-end par exemple).

LUNDI 30 JANVIER

Brooklyn — L.A. Lakers, à 01h30 (BeIN Sports 1)

Minnesota — Sacramento, à 02h00 (BeIN Sports Max 4)

MARDI 31 JANVIER

Duke — Wake Forest, à 01h00 (BeIN Sports Max 5)

New York — L.A. Lakers, à 01h30 (BeIN Sports 1)

MERCREDI 1ER FÉVRIER

Memphis — Portland, à 01h00 (BeIN Sports Max 4)

Boston — Brooklyn, à 01h30 (BeIN Sports 1)

JEUDI 2 FÉVRIER

New York — Miami, à 01h30 (BeIN Sports Max 4)

Milwaukee — L.A. Clippers, à 04h00 (BeIN Sports 1)

VENDREDI 3 FÉVRIER

Indiana — Sacramento, à 01h00 (BeIN Sports Max 4)

Boston — Phoenix, à 01h30 (BeIN Sports 1)

SAMEDI 4 FÉVRIER

Brooklyn — Washington, à 00h00 (BeIN Sports Max 4)

Duke — North Carolina, à 00h30 (BeIN Sports Max 6)

Milwaukee — Miami, à 02h00 (BeIN Sports Max 5)

DIMANCHE 5 FÉVRIER

Monaco — Paris Basketball, à 17h00 (BeIN Sports 3)

Charlotte — Orlando, à 19h00 (BeIN Sports 3)

New Orleans — Sacramento, à 01h00 (BeIN Sports Max 4)