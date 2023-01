Tyrese Haliburton de retour ce week-end ?

Tyrese Haliburton a manqué les dix derniers matchs des Pacers en raison de blessures au genou et au coude. Il s’était blessé contre les Knicks, au Madison Square Garden, où il avait été contraint de quitter la salle en béquilles.

Si l’on en croit les propos de Rick Carlisle, le meneur des Pacers devrait reprendre l’entrainement collectif cette semaine avec un possible retour ce week-end face aux Kings ou aux Cavaliers. Une très bonne nouvelle pour Indiana qui s’est incliné lors de neuf des dix matchs manqués par Tyrese Haliburton…

Les coéquipiers de Myles Turner ont bien du mal à mettre un pied devant l’autre sans leur maitre à jouer. Et pour cause, Tyrese Haliburton est le leader et le meilleur joueur des Pacers cette saison. Il tourne en moyenne à 20.2 points, 10.2 passes décisives, 4 rebonds et 1.8 interception par match, tout en tirant 48.0 % dont 39.9 % à 3-points.

Deuxième meilleur passeur de la ligue, derrière James Harden (11.2 passes par match), l’ancien meneur de Sacramento va faire du bien à Indiana au niveau du « playmaking » et de sa capacité à limiter les pertes de balle.

Car en son absence, les « turnovers » se multiplient. Une tendance qui s’est confirmée hier face aux Grizzlies, où les Pacers ont commis 17 turnovers, dont 12 en seconde période. De quoi offrir 19 points à Memphis sur jeu rapide.

« Ils ont fait monter la pression et ont mis le public dans le coup » a concédé Rick Carlisle. « Ils ont amélioré leur défense. Nous n’avons pas fait du bon travail et nous avons perdu des balles ».