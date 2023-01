Les statistiques à domicile de Jaren Jackson Jr. sont-elles gonflées ?

Comme il n’a toujours pas disputé 70% des matchs de son équipe cette saison (« seulement » 34 sur 50, soit 68%), Jaren Jackson Jr. n’est pas encore éligible pour figurer dans les différents classements statistiques officiels de la NBA.

Quand il le sera, l’intérieur des Grizzlies retrouvera néanmoins son statut de meilleur contreur de la ligue, avec 3.2 contres par match, devant Nic Claxton (2.7) et Brook Lopez (2.5). Deux joueurs qui le devancent en revanche au total de contres : 125 pour Nic Claxton, 121 pour Brook Lopez et 108 pour Jaren Jackson Jr.

Ajoutez-y ses 1.0 interception par rencontre et vous obtenez-là une moyenne de 4.2 « stocks » (interceptions + contres) par match pour Jaren Jackson Jr, de loin la meilleure de la ligue également, devant les 3.4 de Nic Claxton, encore lui, et d’Anthony Davis.

Forcément, avec de telles statistiques brutes, couplées au fait que Memphis possède la défense la plus efficace de NBA (109.7 points encaissés sur 100 possessions) et qu’il affiche un Defensive rating de 103.5, « JJJ » s’impose légitimement comme l’un des favoris au titre de Défenseur de l’année 2023.

Sauf que certains commencent à remettre en cause ses prouesses défensives.

Deux fois plus de contres et d’interceptions à domicile !

Samedi soir, sur le réseau social Reddit, un utilisateur a par exemple lancé une polémique, selon laquelle les statistiques en défense de Jaren Jackson Jr. seraient gonflées… quand il joue au FedEx Forum. Pourquoi ? Possiblement pour mettre en avant sa candidature pour le trophée de DPOY, voire pour en tirer un avantage financier (paris sportifs).

À domicile, le joueur de 23 ans tourne ainsi à 1.4 interception et 4.2 contres de moyenne, contre « seulement » 0.7 interception et 2.2 contres à l’extérieur ! Une différence majeure, en jouant pourtant le même nombre de minutes par rencontre (27), et mise sur le dos de la personne chargée de recenser les statistiques dans le Tennessee (employée par la franchise, non pas par la NBA).

Ce début de controverse, qui a carrément poussé certains bookmakers à retirer leur pari « Jaren Jackson Jr. vainqueur du titre de Défenseur de l’année », est en tout cas très vite remonté jusqu’aux oreilles de la NBA, qui a dû l’éteindre dans un communiqué.

« Afin d’assurer l’intégrité de nos statistiques, des contrôleurs indépendants des statisticiens présents sur site vérifient toutes les actions et toutes les décisions statistiques en temps réel, pendant les matchs. Si des changements sont nécessaires, ils sont alors apportés à ce moment-là ou après les matchs. En l’occurrence, toutes les actions remises en cause dans la publication évoquant les matchs de Memphis ont été constamment marquées dans le respect des règles définies par le manuel des statisticiens NBA. »

Polémique « amusante », mais erronée

De son côté, Jaren Jackson Jr. s’est amusé de tout ce bruit la nuit dernière, après la victoire de son équipe face aux Pacers. Un succès décroché à domicile, au cours duquel il a compilé 28 points et 8 rebonds… ainsi que 5 contres et 1 interception.

« J’ai trouvé ça assez amusant. Je n’ai pas vraiment compris [cette polémique] au début, mais j’ai vu que je m’en étais bien tiré au final », réagissait l’intéressé en conférence de presse.

En effet, sur Twitter, l’analyste Kirk Goldsberry s’est par exemple attelé à revoir les 66 contres (il est depuis passé à 71) de Jaren Jackson Jr. à domicile et il en considère 60 comme corrects, 3 à 5 comme discutables et 2 comme suspects. Autant dire que les doutes de l’utilisateur de Reddit ont été balayés d’un revers de main… ou plutôt d’une gifle comparable à celles envoyées par « JJJ » sur les tirs de ses adversaires.

Un élément évidemment essentiel au dispositif et à la réussite des Grizzlies. « C’est l’un des meilleurs défenseurs de la ligue, nous sommes tellement chanceux de l’avoir dans notre équipe », déclarait son coach, Taylor Jenkins, qui n’a pas non plus manqué de qualifier « d’idiote » cette polémique.

On notera, pour finir, que ce n’est pas la première fois que cette polémique sur un potentiel gonflement des statistiques de joueurs quand ils évoluent à domicile apparaît. Ainsi, depuis les années 1990, c’est John Stockton qui doit parfois faire face à de telles accusations, d’observateurs ou parfois de ses pairs (Chris Paul…), car certaines de ses passes décisives auraient été gracieusement accordées par les statisticiens du Salt Palace puis du Delta Center…

Mais, avant de crier à la controverse, rappelons aussi qu’il n’est pas inhabituel, ni surprenant, de voir des joueurs plus productifs quand ils jouent devant leur public que quand ils jouent loin de chez eux. Récompense individuelle en jeu, ou pas.