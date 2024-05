Cedi Osman, la bonne marche turque

Face à une équipe des Clippers amoindrie, Cleveland n’est cette fois-ci pas tombée dans le piège. Ça n’avait pas été le cas neuf jours plus tôt à domicile face à des Warriors privés de Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green ou encore Andrew Wiggins.

« Ce soir, c’était une situation similaire, mais nous avons pris le match au sérieux » a réagi Cedi Osman. « Nous savions que Golden State était privé de beaucoup de joueurs et nous en avons tiré une leçon difficile ».

Cette fois, les Cavaliers ont pris le match au sérieux d’entrée jusqu’à obtenir leur plus grande avance de la saison en menant 82-42 sur un panier à 3-points de Jarrett Allen ! Son premier depuis le 5 novembre 2021 !

Un Cedi Osman record

Le seul Cavalier à dépasser la barre des 20 points n’est autre que Cedi Osman. En cette soirée dédiée à la communauté turque à la Rocket Mortgage FieldHouse, c’était le moment idéal pour marquer les esprits. Il l’a fait avec la manière avec sa meilleure performance en carrière, ponctuée d’un record de franchise.

Cedi Osman a tout d’abord égalé son record de points en carrière avec 29 points à 11/13 au tir mais il a surtout été parfait derrière l’arc avec un 7/7 à 3-points. Deux records personnels réalisés dans une soirée où il a notamment pris feu en seconde mi-temps avec 21 points inscrits. On peut y ajouter 2 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions, le tout en seulement 22 minutes. Certes, c’était dans le « garbage time », mais les livres d’histoire ne le sauront pas.

« Voilà ce que la nuit du patrimoine turc a comme effet sur vous » a souri Jarrett Allen. « Tout ce qu’il a tenté est entré sauf les lay-ups ».

Avec son sans-faute, il égale Kyrie Irving et Mo Williams, seuls autres Cavaliers à avoir réussi un 7/7 à 3-points dans un match. Il en profite pour se hisser à la sixième place du classement des shooteurs à 3-points les plus prolifiques de l’histoire des Cavaliers en saison régulière. Il dépasse ainsi Daniel Gibson et ses 578 paniers derrière l’arc, et il devrait prochainement doubler JR Smith (585 paniers à 3-points).

« C’était un sentiment formidable, et tout le monde a partagé ce moment avec moi » s’est réjoui Cedi Osman. « Nous avons bien joué en attaque, et c’était un grand match pour tout le monde. On possède un bon groupe où les joueurs se soutiennent mutuellement à tout moment ».

Cedi Osman Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CLE 61 11 48.4 36.8 56.5 0.3 1.7 2.0 0.7 1.3 0.4 0.5 0.1 3.9 2018-19 CLE 76 32 42.7 34.8 77.9 0.6 4.1 4.7 2.6 2.6 0.8 1.5 0.1 13.0 2019-20 CLE 65 29 43.7 38.3 67.0 0.6 3.0 3.6 2.4 2.5 0.8 1.4 0.3 11.1 2020-21 CLE 59 26 37.4 30.6 80.0 0.6 2.8 3.4 3.0 2.0 0.9 1.4 0.2 10.4 2021-22 CLE 66 22 43.2 35.7 66.4 0.4 1.8 2.2 2.1 1.9 0.8 1.0 0.2 10.7 2022-23 CLE 77 20 45.1 37.2 69.4 0.3 2.0 2.3 1.5 1.6 0.5 0.7 0.1 8.7 2023-24 SAN 72 18 47.9 38.9 67.3 0.4 2.2 2.5 1.7 1.5 0.5 0.7 0.2 6.8 Total 476 23 43.2 35.7 71.1 0.5 2.5 3.0 2.0 1.9 0.7 1.0 0.2 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.