Le MVP de la nuit | L’énorme message de Joel Embiid face à Nikola Jokic

Le meilleur scoreur de la ligue a encore pris chaud, et c’est Nikola Jokic qui a trinqué ! Sa non-sélection en tant que titulaire au prochain All-Star Game a été la goutte qui a fait déborder le vase, quelques jours après les critiques d’Hakeem Olajuwon, son modèle, qui avait avoué préférer le Serbe.

Joel Embiid a donc profité de sa confrontation avec Nikola Jokic pour mettre les choses au clair et prouver qu’il n’avait rien à envier au double MVP de la ligue en titre. Car si le pivot des Nuggets a fait mieux que soutenir la comparaison en première mi-temps, il a en revanche été contraint de s’incliner ensuite face à la puissance et à la détermination du Camerounais.

Une deuxième mi-temps en mode « Terminator »

Ce dernier a d’abord compilé 16 points en troisième quart-temps dont ce face-à-face avec Nikola Jokic conclu par un dunk qui restera dans les mémoires. Puis dans les 7 dernières minutes de la rencontre, il a de nouveau brillé avec 12 points dont deux missiles de loin sans oublier une passe décisive pour un 3-points « clutch » de Tobias Harris.

Avec 47 points, 18 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres, Joel Embiid a montré qu’il était bien digne d’être sélectionné en tant que titulaire au All-Star Game.

« On continue de me manquer de respect, et ça me va. Je vais continuer d’aider mon équipe à gagner des matchs, nous faire grimper jusqu’à la première place de la conférence », a ainsi déclaré le meilleur marqueur de la NBA. « Ensuite, en playoffs, tout ce que je demande, c’est d’éviter les blessures. Pour le reste, je pense qu’on a de quoi faire face, et mes coéquipiers le pensent aussi. On doit juste continuer de progresser ».

Pour ce qui est de son duel avec Nikola Jokic (2 points dans le 4e quart-temps), Joel Embiid est resté humble, rappelant qu’il n’en faisant absolument pas une affaire personnelle, d’autant que le Serbe s’était également montré très élogieux envers lui et que les deux hommes se respectent mutuellement.

« Je ne le prends pas personnellement. Ce n’est pas une rivalité. Je l’adore, il est double MVP en titre, c’est l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Il est tellement fort, je suis un gros fan. On voulait juste voir où on en était face à la meilleure équipe de la conférence Ouest. Je pense qu’on a une chance cette année. À nous de rester concentrés et faire un meilleur travail en défense qu’aujourd’hui », a-t-il ajouté.

C’est en effet une belle étape de franchie pour les Sixers et une démonstration de force de plus pour leur leader.