Joel Embiid répond aux critiques de son idole Hakeem Olajuwon

« Le jeu au poste, un art perdu en NBA », c’est dans cet article paru dans Sports Illustrated qu’Hakeem Olajuwon a glissé une petite pique à Joel Embiid. Le pivot des Sixers réalise pourtant l’une de ses saisons les plus abouties en carrière, mais il continue de s’attirer les critiques de bon nombres de consultants.

Ce qui est sans doute le plus blessant pour le Camerounais, c’est le fait que l’ « attaque » provienne cette fois du joueur qu’il tient pour idole ultime depuis ses débuts, lorsqu’il regardait régulièrement des compilations des meilleures moves d’Hakeem « The Dream ».

On peut même dire que Joel Embiid a modelé son jeu sur celui de son aîné, avec une panoplie de moves au poste bas qui s’est étoffée au fil des années.

This is beautiful! The art of Hakeem Olajuwon by Joel Embiid. (Via @DrewHanlen) pic.twitter.com/UdT8bGAkiM — Ballislife.com (@Ballislife) August 2, 2018

Sa préférence va à Nikola Jokic

Selon Hakeem Olajuwon, Joel Embiid n’utilise pas assez ses enseignements et son héritage, il déplore le fait que le Sixer n’insiste pas assez au poste bas pour dominer davantage.

« Il a tous les moves, mais son utilisation de ces moves est différente. Pourquoi aurait-il à prendre des tirs à 3-points ? Il a le dessus tous les soirs. Si j’avais cet avantage, j’épuiserais mon adversaire comme ça », a-t-il lancé. Pour lui, Joel Embiid se « repose » quand il tire à 3-points. « Quand je suis fatigué, c’est ce que je fais, mais pas quand j’essaie de gagner. On ne commence pas un match comme ça! »

Le double champion NBA avec les Rockets en a rajouté une couche en avouant sa préférence pour Nikola Jokic, double MVP en titre et qu’il n’a pas hésité à appeler « The One ».

La sortie est un peu sévère pour Joel Embiid d’autant qu’elle ne se confirme pas vraiment dans les stats. Embiid et Jokic prennent tous les deux 15% de leurs tirs de loin, et le Camerounais ne shoote en moyenne qu’un 3-points de plus par match. On peut aussi souligner ses récents progrès sur son efficacité dans le jeu intérieur par rapport à ses premières saisons. Il avait même reçu les félicitations de son coach sur ce point il y a un mois. Face à Portland, dix de ses onze tirs inscrits à 2-points l’avaient été dans la peinture.

Joel Embiid droit dans ses bottes

Toujours est-il que Joel Embiid a pris le temps de lui répondre après la victoire de Philly à Portland, sans attendre qu’on lui pose la question.

« Quand Doc Rivers est arrivé, la première chose qu’il m’a dite, c’est que je devais comprendre où je voulais le ballon. Et bien sûr, à cette époque, c’était au poste. Mais comme je l’ai déjà souligné dans le passé, sur le jeu au poste, pendant tout un match, c’est facile de me prendre à deux », a-t-il expliqué avant de s’en prendre à Hakeem Olajuwon sans le citer. « C’est marrant, quand tu vois les anciens parler du jeu au poste, du fait qu’il faut passer plus de temps dans la raquette et tous ces trucs. Mais on ne gagne plus comme ça aujourd’hui. On n’est plus dans les années 80 ou 90 comme lorsque c’était le cas, et qu’il n’y avait pas besoin d’avoir une grande intelligence de jeu ».

L’actuel deuxième meilleur marqueur de la ligue a par ailleurs confirmé qu’il poursuivait son travail sur la façon de gagner en efficacité au poste bas en anticipant les ajustements défensifs adverses.

« Avec Drew (Hanlen, son entraîneur personnel), on étudie beaucoup ça. On a commencé à se demander où je pouvais être un meilleur créateur et à quels moments je pouvais être un meilleur scoreur sans être pris à deux et sans que ce soit facile à faire ».