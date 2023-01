Fred VanVleet enfin réconcilié avec son tir extérieur ?

Début décembre, alors qu’il traversait une des pires dynamiques de sa carrière en termes d’adresse derrière l’arc (cinq matchs de suite terminés à moins de 30% de réussite), Fred VanVleet assurait pourtant « ne pas être inquiet à ce sujet », évoquant le travail, encore le travail et toujours le travail, comme seule solution à ses problèmes.

Un mois et demi plus tard, cette maladresse semble enfin appartenir au passé. Depuis six matchs, le meneur de Toronto réussit en effet à enchainer les performances convaincantes dans l’exercice du tir extérieur : 26/58 depuis une dizaine de jours, soit 44.8% de réussite.

« J’ai le sentiment de jouer un bon basket depuis le début de la saison, mais les tirs extérieurs ne tombaient simplement pas dedans » jugeait alors « FVV » à ce sujet, ce vendredi avant le match des Raptors contre les Warriors. « Et quand les tirs extérieurs ne tombent pas dedans, le pourcentage de réussite est vilain. Et quand l’adresse revient, le pourcentage ressemble à ça. »

Par « ça », Fred VanVleet parle évidemment de son pourcentage de réussite actuelle, désormais stabilisé autour des 35%, plus très loin de sa moyenne en carrière, à 37.6%.

« Je retrouve du jus dans les jambes, même si j’aurais aimé que cela prenne moins de temps. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu’au début de la saison, j’ai changé mon approche sur ma préparation physique » poursuit-il. « Quand j’ai ce jus et cette énergie, j’ai le sentiment de pouvoir rivaliser avec n’importe qui. Je sais de quoi je suis capable en tant que joueur. »

Et dans l’élan du retour au premier plan de leur meneur, les Raptors, collectivement, retrouvent aussi un semblant de continuité en attaque, affichant, à ce jour, la 10e meilleure attaque de la ligue avec 115 points marqués sur 100 possessions, même si les victoires demeurent toujours difficiles à obtenir (quatre défaites sur les six derniers matchs).

« Collectivement, on s’améliore et nous sommes sur la bonne voie » concluait ainsi le natif de Rockford, qui veut oublier une première partie de saison laborieuse pour se concentrer sur la course aux playoffs. « On ne peut pas récupérer certains de ses matchs que nous avons perdus, ce qui est fait est fait, [mais] en revanche on peut se concentrer sur la suite. Et en cela, j’aime notre position actuelle, et j’aime la direction que nous prenons. »