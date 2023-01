Les Bucks ne veulent pas lâcher Grayson Allen

Il reste moins de deux semaines aux 30 franchises pour effectuer des échanges, et du côté des Bucks, on aimerait ajouter un extérieur. La direction n’est pas opposée à la venue de Cam Reddish, assis au bout du banc des Knicks, sauf que New York est très gourmand. Selon Hoopshype, les dirigeants des Knicks veulent absolument Grayson Allen. Ils ne sont pas les seuls, et ils proposent donc Reddish en échange.

Les Bucks n’ont pas mordu à l’hameçon, et ils ont proposé un second tour de Draft 2023 et une joueur du banc. Il pourrait s’agir de George Hill ou de Serge Ibaka, à qui Milwaukee cherche un point de chute. Pour l’instant, les Knicks n’ont pas donné suite.

Si l’affaire ne se fait pas, les Bucks auraient toujours Jae Crowder et Eric Gordon dans leur viseur. Mais là encore, le prix à payer sera conséquent, et un simple second tour de Draft ne suffira pas à faire céder les Suns ou les Rockets.