Concours à 3-points : Stephen Curry fait la promo de son beau-frère

« Peut-être que lorsque tu te maries dans la famille Curry, tu shootes bien. Tout le monde peut shooter dans cette famille. » Ce n’est pas Damion Lee qui contredira son coach Monty Williams, vu son niveau d’adresse cette saison.

Avec 48.4% de réussite à 3-points, il n’a jamais été aussi adroit en carrière (38%) et occupe surtout la place de leader parmi les joueurs les plus adroits de la ligue de loin. Si bien que la question de sa participation au concours à 3-points paraît tout à fait légitime. Y compris pour Stephen Curry, le beau-frère du shooteur des Suns.

« En temps normal, vous invitez le gars qui a le plus haut pourcentage et quelle que soit la question du volume. Je pense qu’il est qualifié pour ça », note le joueur des Warriors en référence au fait que Damion Lee tente moins de quatre fois sa chance à 3-points en moyenne, contre plus du double pour Stephen Curry (42% pour lui cette saison) et les plus gros artilleurs de cette ligue (Damian Lillard, LaMelo Ball, Klay Thompson…).

Pour son ancien coéquipier, participer au concours à 3-points serait une grande première. « Si ça arrive, ça arrive. C’est évident qu’arriver à ce stade est une marque de respect. Peu importe combien de fois vous y arrivez. J’essaie de ne pas trop y penser, de me mettre trop de pression. Mais si l’occasion se présente, je l’accepterai volontiers », affiche ainsi l’arrière des Suns.

Celui qui dit avoir étudié Stephen et Seth Curry donc, mais également Kevin Durant, ses actuels coéquipiers Devin Booker et Cam Johnson ou encore son ancien coach Steve Kerr, en convient : « Je ne veux pas dire que c’est l’objectif final, mais cette invitation est un tremplin pour être connu comme un shooteur d’élite dans cette ligue. »

Lui aussi adroit comme jamais cette saison, son partenaire Torrey Craig (39%) rappelle qu’il « a joué avec deux des plus grands shooteurs de tous les temps (Curry et Klay Thompson). Je suis presque sûr qu’il a dû shooter à un niveau élevé pour participer à des séances de tir avec eux ou pour rivaliser avec eux. Ils vous maintiennent toujours à un niveau élevé et je crois qu’il shoote à un niveau record en ce moment. »

Damion Lee Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 ATL 15 27 40.8 25.0 75.9 0.7 4.0 4.7 1.9 1.7 1.3 0.9 0.1 10.7 2018-19 GOS 32 12 44.1 39.7 86.4 0.3 1.8 2.0 0.4 0.9 0.4 0.3 0.0 4.9 2019-20 GOS 49 29 41.7 35.6 87.3 0.7 4.2 4.9 2.7 2.4 1.0 1.4 0.1 12.7 2020-21 GOS 57 19 46.7 39.7 90.9 0.4 2.8 3.2 1.3 1.6 0.7 0.5 0.1 6.5 2021-22 GOS 63 20 44.1 33.7 88.0 0.4 2.8 3.2 1.0 1.5 0.6 0.6 0.1 7.4 2022-23 PHX 8 17 36.8 41.7 90.0 0.5 1.8 2.3 1.0 1.5 0.5 0.4 0.0 5.9 Total 224 21 43.2 35.9 86.9 0.5 3.0 3.5 1.4 1.6 0.7 0.7 0.1 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.