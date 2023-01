L’absence de Kevin Durant pénalise aussi la défense des Nets

« C’est un élément central pour nous sur le plan offensif, mais même sur le plan défensif puisque c’est un protecteur de cercle de premier rang cette année. » Joe Harris faisait ce constat il y a une vingtaine de jours, dans la foulée de la blessure de Kevin Durant.

Les Nets en font l’expérience depuis, de jouer sans leur meilleur marqueur ainsi que leur second meilleur rebondeur (6.7 rebonds par match) et contreur (1.5 contre) derrière Nic Claxton.

« Il couvre beaucoup de nos erreurs, en étant capable de changer en défense en périphérie, de prendre des rebonds. C’est là qu’on a eu du mal, à rester devant nos joueurs et à commettre des fautes. Et puis au niveau de notre protection de cercle, Nic ne peut pas tout faire. Avoir un autre joueur de 7 pieds (ndlr : 2m13 mètres, KD est « listé » à 2m08) à ses côtés fait la différence », jugeait Kyrie Irving à la sortie de la défaite face aux cancres de la conférence, les Pistons.

Ces derniers, ce soir-là, avaient signé l’une de leurs meilleures prestations offensives de l’année avec 130 inscrits, dont 60 dans la raquette des Nets. La veille, les joueurs de Brooklyn en avaient pris 137 sur le parquet des 76ers… La défense new-yorkaise est donc à la peine alors que depuis la prise de pouvoir de Jacque Vaughn, et avant la blessure de Durant, les Nets encaissaient un peu moins de 110 points par match.

« Évidemment qu’il nous manque énormément en défense. Un autre joueur de 7 pieds aide à prendre les rebonds et à protéger le cercle », regrette Claxton dont le remplaçant sur le poste de pivot, Day’Ron Sharpe, gêné par son dos, ne joue pas. « Parfois, nos cinq nous permettent d’en mettre 122 au score, mais on doit maintenant se préoccuper de l’autre côté. Ça se résume à réagir à ces gars-là. Qu’il s’agisse d’anticiper un tir et de poser l’écran retard en premier », analyse leur coach.

Depuis l’arrivée de « KD » à l’infirmerie, ses Nets affichent un bilan de deux victoires pour six défaites.