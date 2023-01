Les Pacers ne défendent plus beaucoup

Les Pacers sont les rois des entames de match catastrophiques en ce moment. À Orlando deux jours plus tôt, ils ont bouclé le premier quart-temps avec 17 points de retard et 46 points encaissés (46-29). On ne peut pas dire que la leçon ait été retenue puisque la nuit passée, face aux Bucks, ils ont subi exactement le même sort.

Menés de 15 points sur leur parquet après 12 minutes (30-45), les Pacers, contrairement à leur déplacement en Floride, n’ont cette fois pas été en mesure de réagir dans les 12 minutes suivantes. Giannis Antetokounmpo et sa bande étaient si bien lancés qu’ils ont enchaîné un deuxième quart-temps avec 40 unités.

Résultat, à la pause, la franchise de l’Indiana avait encaissé 85 points et se retrouvait menée de 29 points (56-85)… Les Bucks ont signé la première mi-temps la plus prolifique de leur saison, avec notamment 13 paniers à 3-points inscrits.

« Oui, ils ont mis des tirs difficiles, mais on l’a déjà constaté la dernière fois qu’on a joué contre eux (ndlr : 10 jours plus tôt). On doit faire des efforts défensifs dans le premier quart-temps. On doit s’affirmer un peu plus », se contente de réclamer Myles Turner, meilleur marqueur de son équipe avec 24 points. « Le coach s’en est pris à nous parce que nos entames sont tout simplement atroces », rapporte de son côté T.J. McConnell, en notant que son équipe a montré en seconde période qu’elle pouvait jouer les yeux dans les yeux des Bucks. « Mais il était déjà trop tard. »

Les rois des retards et des comebacks

En face, Wesley Matthews rapporte que ses coéquipiers et lui se méfiaient d’un éventuel « comeback ». Les Pacers ont remporté 11 matchs cette saison après avoir été menés de 10 points ou plus, dont deux fois de 20 points ou plus. Aucune équipe n’en a fait autant cette saison. « Aucune avance n’est sûre en NBA, point. Et on sait qu’ils vont jouer dur. C’est leur ADN, leur identité. C’est ce que Carlisle (Rick) prêche », note Matthews qui a joué pour le coach à Dallas.

Ce dernier regrette que Milwaukee ait pris le dessus sur ses hommes dans toutes les situations possibles. « Un contre un, ‘pick-and-roll’, pénétrations, sous le cercle, en transition… », énumère le technicien.

« Je crois qu’on doit jouer avec plus de détermination. Si on se dit que c’était un gros challenge ce soir, aller à Memphis (dimanche) sera la même chose. On doit creuser en profondeur. Personne ne veut entendre d’excuses, du fait qu’on soit fin janvier ou autre. On affronte des équipes très talentueuses et on ne se présente pas comme on le devrait. Résultat, c’était très embarrassant durant les 24 premières minutes », qualifie-t-il.

Son équipe traverse les plus grosses turbulences de sa saison. Les Pacers n’ont remporté qu’une seule de leurs dix dernières rencontres. Sur cette période, Indiana est l’une des pires défenses de la ligue avec 120 points encaissés en moyenne sur 100 possessions. Cette mauvaise passe coïncide avec la blessure de Tyrese Haliburton, qui a manqué les neuf derniers matchs de son équipe. En attendant le retour du meneur, qui espère reprendre début février, Indiana n’occupe plus que la 9e place à l’Est, soit une chute de trois places par rapport à début janvier.