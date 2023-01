Le MVP de la nuit | Stephen Curry tout en percussion

Il n’y a plus de temps à perdre pour les Warriors dans la défense de leur titre ! Ce samedi matin, les champions NBA sont 7e de leur conférence, et comme les équipes se tiennent en quelques victoires, les coéquipiers de Stephen Curry sont tout proches de la 4e place, détenue par des Pelicans en chute libre (6 défaites de suite). C’est Stephen Curry justement qui a montré la voie à ses coéquipiers, cette nuit, face aux Raptors.

Face à une défense très haute pour empêcher les tirs à 3-points, le meneur All-Star a simplement pris ce que la défense lui donnait, et il a d’abord déjoué la « boîte » de Fred VanVleet.

Le meneur des Raptors est collé à lui, sans se préoccuper du ballon. Les Warriors ont la bonne idée de servir Stephen Curry dans son dos, et le leader de Golden State se met en jambes avec deux paniers faciles. Auteur de belles passes pour Klay Thompson et Kevon Looney, Stephen Curry attend en fait six minutes avant d’inscrire son premier 3-points, et c’est lui qui maintient les Warriors en vie avec 13 points dès le premier quart-temps, dont cinq lay-up !

« C’est à cause de leur manière de défendre, et ça m’a ramené quelques années en arrière » confirme Stephen Curry en conférence de presse. « Ils possèdent des athlètes avec de longs bras et ils essaient d’en tirer profit. Face à ça, le but est de pénétrer, de trouver les joueurs démarqués, ou même d’aller au cercle pour finir. Il faut essayer d’en tirer profit, surtout face à une défense qui switche tout le temps. Je me suis fait contrer une fois, mais ça offre beaucoup d’opportunités. J’ai trouvé qu’on avait joué un basket intelligent face à ce type de défense. »

La suite sera du même tonneau avec uniquement des paniers dans le trafic, et sa capacité à attirer la défense lui permet aussi de délivrer des caviars. À la pause, Golden State est devant. Au retour des vestiaires, même scénario et Stephen Curry enchaîne lay-up compliqué et passe pour Kevon Looney. Et dès que la défense lui laisse un peu d’espace de loin, il sanctionne à 3-points ! C’est très propre, et on note son activité au rebond.

Un volume de 3-points en baisse

Finalement, il faut attendre le dernier quart-temps pour voir un panier « Curryesque ». Le 3-points à 9 mètres qui met le feu à la salle. Les Raptors ne s’en remettront pas, et en prenant uniquement ce que la défense lui donne, il signe un match aussi plein que propre : 35 points, 11 passes et 7 rebonds à 13 sur 21 aux tirs, dont 4 sur 8 à 3-points.

Cela fait désormais trois matches que Stephen Curry ne prend que huit tirs à 3-points, alors qu’il en prend 12 en moyenne sur la saison. Ses 11 passes viennent grossir le total des Warriors : 40, leur record de la saison.

« Ce n’était pas ce qu’on avait prévu, mais lorsque vous faites circuler la balle et que vous coupez au cercle, c’est ce qui arrive » explique Steve Kerr à propos des 62 points inscrits dans la raquette et des 40 passes décisives. « Surtout quand ils mettent une telle pression au large. Toronto n’est pas une équipe impressionnante aux contres, en revanche, c’est une équipe d’intercepteurs et ils provoquent des balles perdues. Si vous exécutez bien les systèmes, il y a des ouvertures dans la raquette. »