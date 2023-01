Dennis Schroder choqué par son interpellation musclée par la police de Los Angeles

Dans un contexte à nouveau enflammé par le lynchage de Tyre Nichols par cinq officiers de police, Dennis Schroder n’est pas près d’oublier la mésaventure qu’il a vécue mercredi soir à l’issue de la rencontre entre les Lakers et les Spurs,

Le meneur allemand a lui aussi eu à faire aux méthodes musclées des forces de l’ordre californiennes. Même si la tension est heureusement vite redescendue, Dennis Schroder est ressorti choqué par cet échange et notamment l’agressivité des policiers qui le soupçonnaient d’avoir volé le fourgon « Sprinter » dans lequel il se trouvait avec son chauffeur. Il s’agissait en fait d’une erreur de plaque d’immatriculation qui ne correspondait pas au bon véhicule…

« Ça s’est passé après le match. J’ai branché mes bottes de récupération pour mon traitement et on a commencé à rouler. Je regardais « Mon oncle Charlie » comme je fais toujours et Alex conduisait. Donc on a commencé à rouler et on a entendu les sirènes et vu les lumières bleues. On pensait qu’ils voulaient juste nous dépasser. Mais il y a eu cette voix qui a dit : « S’il vous plait, prenez la prochaine sortie et arrêtez-vous. Alex a ouvert la fenêtre qui nous séparait pour me dire qu’on se faisait arrêter. Donc j’ai dit « OK, fais tout ce qu’ils disent et on n’aura pas de problèmes ». Ils ont alors demandé à Alex de sortir du véhicule sans faire de mouvement brusque. Ensuite, de grosses torches ont éclairé l’arrière du Sprinter pour voir qui était dedans. J’étais avec mon système Normatec, donc je me suis rhabillé tout doucement pour pas qu’ils ne voient que je bougeais. J’ai tout doucement enlevé les Normatec pour mettre un pantalon, parce que je fais mon traitement sans. Et là quelqu’un a dit : « Hey, je te vois là derrière, ne te cache pas », et il m’a demandé de sortir. J’ai fini de m’habiller et j’ai lentement ouvert la porte ».

Menotté et en chaussettes sur la chaussée

C’est ensuite que la situation a failli dégénérer puisque Dennis Schroder s’est alors rapidement retrouvé menotté et entouré d’un certain nombre d’officiers armés. De quoi être déstabilisé, d’autant plus quand on est certain d’être dans son bon droit.

« On m’a dit : « Tourne-nous le dos et rapproche toi tout doucement. Donc j’ai dû me retourner et marcher dans leur direction, j’ai dû faire tout ça en mettant mes mains sur ma tête. Bien évidemment, j’ai fait tout ce qu’ils m’ont dit et j’ai suivi leurs instructions. Et dès que j’ai été suffisamment près d’eux, ils m’ont mis les mains dans le dos et m’ont mis les menottes de façon très agressive. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Ils m’ont alors dit que la voiture n’était pas la mienne, qu’elle avait été volée. J’ai répondu non, qu’il devait y avoir une erreur, que c’était bien ma voiture. Mais la plaque d’immatriculation provenait d’une Cadillac. J’ai alors dit que la Cadillac était aussi une voiture à moi, que j’avais vendue il y a un an ».

Heureusement, Dennis Schroder ne s’est pas rebellé et la situation s’est apaisée ensuite, mais le joueur est resté marqué par cet échange.

« Croyez-moi ou pas, mais il y avait au moins 30 voitures de police à la fin, avec des policiers armés de pistolets, des uzis et je ne sais quelles autres armes. C’est comme si j’étais un criminel qui avait fait quelque chose, c’était fou. Je n’avais jamais rien vu de tel. Alex a même dû s’allonger sur le sol, visage contre le sol, avec jambes et bras écartés. C’était dingue. Moi, je suis même sorti en chaussettes, parce que je pensais qu’ils allaient ensuite m’autoriser à les remettre. Cinq minutes plus tard, lorsqu’ils ont demandé des informations à mon sujet, j’ai juste dit que je venais du match des Lakers qu’on avait gagné face aux Spurs. Ils ont alors compris l’erreur, et tout est rentré dans l’ordre (…). Heureusement, rien n’est arrivé à personne et on a pu rentrer à la maison en sécurité ».

L’histoire rappelle par ailleurs celle vécue par Boris Diaw en 2005 lors d’une intervention là aussi musclée de la part de la police du Michigan.