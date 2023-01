Les Grizzlies et la NBA sous le choc après la mort de Tyre Nichols

Le 7 janvier dernier, Tyre Nichols, un Afro-Américain de 29 ans, a été passé à tabac par cinq policiers noirs de Memphis suite à son interpellation pour une simple infraction routière. Il est décédé trois jours plus tard. Les vidéos de son tabassage ont finalement été rendues publiques. Preuve de l’insoutenabilité des images, les autorités ont attendu un vendredi soir, à 19h, pour les diffuser, histoire que les commerces soient fermés et les enfants chez eux…

Trois ans après la mort de George Floyd, l’Amérique est de nouveau sous le choc. En déplacement chez les Wolves, les Grizzlies avaient visiblement la tête ailleurs, comme l’expliquait Taylor Jenkins avant la rencontre.

« La mort absurde de Tyre Nichols nous a vraiment frappés durement », a expliqué le coach de Memphis. « C’est dur d’être à l’extérieur, de ne pas être à la maison actuellement. J’aimerais pouvoir tendre les bras vers la famille (de Tyre Nichols) à travers cette caméra en ce moment. Ils traversent beaucoup de choses. »

Après le match, avant lequel les deux équipes ont observé un moment de silence, Taylor Jenkins a donc relativisé la nouvelle défaite de son équipe, la cinquième de suite.

« Il y a des choses bien plus difficiles dans la ville que ce qui se passe au niveau de notre équipe en ce moment. Je suis fier de nos gars qui ont été sur le terrain. Nous jouons avec le cœur lourd, mais nous jouons aussi pour notre ville qui traverse beaucoup de choses en ce moment » a déclaré le technicien.

« La protestation pacifique, le soutien à la famille, faire pression pour davantage de responsabilité sont ce dont nous avons besoin en ce moment »

Dans la foulée, sur Twitter, Jaren Jackson Jr. a également partagé son émotion et son soutien à la famille de Tyre Nichols, passant également un appel au calme. « La protestation pacifique, le soutien à la famille, faire pression pour davantage de responsabilité sont ce dont nous avons besoin en ce moment » a-t-il ainsi conclu.

De nombreuses équipes (Miami, Atlanta, Cleveland, Minnesota, Milwaukee) ont aussi publié des communiqués.

Remis en liberté, les cinq policiers noirs en cause ont toutefois été licenciés et inculpés pour des chefs d’accusation extrêmement graves : meurtre, agression avec circonstances aggravantes et kidnapping.

À Memphis, les représentants de la communauté noire locale assurent que les policiers inculpés étaient connus pour leurs abus verbaux et physiques. Et si le crime n’a pas de dimension raciste claire étant donné que les policiers sont noirs, il met en exergue l’impunité présente au sein de certains services de police. L’avocat Ben Crump, déjà présent sur les dossiers Ahmaud Arbery, Breonna Taylor et George Floyd, a ainsi appelé à « dénoncer cette culture ».

La NBA, la WNBA, le syndicat des joueurs NBA et le syndicat des joueurs WNBA ont aussi partagé leur émotion.

« Les images de la vie de Tyre Nichols inutilement écourtée sont horribles », a ainsi exprimé la NBA dans un communiqué. « Bien que des mesures aient été prises pour que les responsables rendent des comptes dans ce cas, la famille NBA reste déterminée à collaborer avec les défenseurs des droits, les décideurs et les forces de l’ordre pour trouver des solutions aux problèmes auxquels nous continuons à être confrontés. »