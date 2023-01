Triple-double et panier de la gagne : Nikola Jokic sauve les Nuggets face aux Pelicans

Retombé à zéro après leur défaite face à Oklahoma City, sans Nikola Jokic, les Nuggets se déplaçaient hier soir à la Nouvelle Orléans pour lancer une nouvelle série de victoires. Avec son pivot serbe dans ses rangs (mais sans Michael Porter Jr., frappé par un drame familial), Denver a dû batailler jusqu’à la dernière seconde pour finalement s’imposer, sur le fil, grâce à un panier de la gagne de Jokic (99-98).

Longtemps à la traîne au tableau d’affichage, dont un -12 en 3e quart, les Pelicans se sont accrochés en dernier quart, restant en embuscade, avec notamment Jose Alvarado, auteur de 12 de ses 17 points en 4e. C’est lui qui ramenait son équipe à -1 seulement dans la dernière minute, alors qu’en face, les Nuggets passaient quatre minutes sans le moindre panier !

Mais, sans paniquer, Murray a servi Jokic dans la peinture pour le panier victorieux à 16 secondes de la fin du match. Derrière, les Pelicans ont eu trois chances de repasser devant mais après un contre de Bruce Brown sur Herb Jones, ils ne trouvaient rien de mieux que de confier l’ultime ballon à un CJ McCollum en panne d’adresse… qui ratait assez largement la cible !

La Nouvelle Orléans reste donc dans sa spirale négative, avec un cinquième revers de rang des plus rageants après leur superbe comeback.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le retour du patron. Après leur défaite sur le fil face au Thunder, les Nuggets récupéraient leur double MVP cette nuit, ainsi que leur coach, Mike Malone, de retour d’isolement Covid. La différence a été flagrante avec un nouveau triple double du Joker qui n’a rien forcé, fidèle à lui-même, à 11/15 aux tirs pour 25 points, plus 11 rebonds et 10 passes. Pour ne rien gâcher, c’est Jokic qui a trouvé la cible à 16 secondes de la fin du match pour faire basculer le match du bon côté : « C’est mon spot préféré, j’y suis très à l’aise pour scorer. Mais je joue le jeu, tout simplement. Je suis content d’avoir pu trouver des coéquipiers ouverts et d’avoir réussi le dernier tir. C’est une belle victoire. Les récompenses individuelles n’importent pas vraiment. »

– Un retour trop court. Avec un 24-16 en dernier quart, les Pélicans ont bien failli réussir le hold-up parfait à domicile, après avoir pourtant été largués à -19 en début de match. Sous la houlette d’Alvarado, mais aussi du bon travail combiné de ses intérieurs euros, Jonas Valanciunas (14 points, 9 rebonds) et Willy Hernangomez (12 points, 6 rebonds), NOLA a eu plusieurs balles de match. Trois en l’occurrence sur la dernière possession. Mais en vain…

TOPS & FLOPS

✅ Nikola Jokic. Après deux matchs ratés pour reposer ses ischios, une blessure sans gravité selon lui, Jokic était de retour aux affaires et le pivot a tranquillement enquillé un nouveau triple-double, à 25 points, 11 rebonds et 10 passes. Mieux, il a rentré le tir de la gagne à 16 secondes de la fin. Le patron, quoi !

✅ Jamal Murray. Auteur de 16 points dans le seul 2e quart, Murray était particulièrement en forme cette nuit à NOLA, avec un dunk en contre-attaque après une interception opportune ou encore un alley oop spectaculaire lancé par KCP. Il finit avec 25 points, 7 passes et 3 interceptions.

✅ Jose Alvarado. Avec ses 12 points en 4e quart, le meneur issu des playgrounds newyorkais a bien failli rendre chèvre Mike Malone, qui a pris 3 temps morts pour essayer de stopper l’hémorragie. Fer de lance du retour des siens, Alvarado a été un des rares Pelicans à briller avec 17 points et 3 passes.

⛔️ CJ McCollum. C’est le flop total pour CJ McCollum sur ce match ! Non seulement, l’ancien des Blazers s’est retrouvé au sol après un coup dans les côtes avant de se déchirer à 3-points : 0/8 ! En prime, il perd six ballons et il a aussi raté complètement le tir de la gagne, après le vaillant retour de ses troupes.

LA SUITE

Denver (34-14) : déplacement au sommet à Milwaukee cette nuit.

La Nouvelle Orléans (26-22) : réception des Wolves cette nuit.