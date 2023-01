Miami doit mieux négocier les prises à deux sur Jimmy Butler

Doucement, mais sûrement, Miami remonte au classement, se classant aujourd’hui 6e de la conférence Est avec 26 victoires et 22 défaites. Pour ce faire, la franchise floridienne s’appuie notamment sur un groupe enfin au complet (ou presque) et sur un collectif qui monte tranquillement en puissance.

C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles les dernières prestations plutôt timides de Jimmy Butler ne se sont pas tant faites ressentir que ça. Depuis trois matchs (dont deux victoires), l’ailier ne tourne plus qu’à 16.3 points et 3.3 passes de moyenne (mais à 59% aux tirs) et, depuis deux matchs, il ne tente carrément plus que 7 petits tirs en moyenne…

La raison de cette relative discrétion au scoring est simple : les adversaires du Heat, et notamment Dallas puis New Orleans, ont multiplié les prises à deux sur le leader floridien, le forçant donc à lâcher son ballon et à laisser ses coéquipiers faire la différence.

« Nous allons continuer de beaucoup voir ça et nous allons continuer de nous améliorer à ce niveau », prévenait en tout cas son coach, Erik Spoelstra, soucieux de corriger ce début de problème. « Mais nous nous sommes déjà pas mal améliorés par rapport à la saison dernière. »

Une faiblesse à corriger en vue des playoffs

Même son de cloche chez Kyle Lowry, décisif face aux Pelicans pour compenser les soucis en attaque de Jimmy Butler.

« C’est quelque chose que nous allons continuer de voir, oui. C’est l’un des joueurs les plus dominants de la ligue, les équipes ne le laisseront pas jouer en un-contre-un, mais je pense que nous avons fait les bons ajustements », expliquait le meneur vétéran.

Le principal pour le Heat étant, au final, de profiter des prochaines semaines de la saison régulière pour préparer le scénario selon lequel les défenses adverses continuent d’utiliser cette stratégie pour déstabiliser Miami. En playoffs, notamment…

« Nous pouvons continuer de travailler là-dessus, il faut s’adapter », ajoutait ainsi Tyler Herro. « En fait, d’ici les playoffs, nous voulons être capables d’avoir quelque chose vers quoi aller et vers quoi nous pouvons nous sentir à l’aise. »

C’est donc un véritable travail d’équipe à fournir de la part des Floridiens, afin que Jimmy Butler puisse retrouver son influence habituelle sur le parquet.

« En sachant que [Jimmy Butler] va être doublé, tout le monde doit se tenir en alerte et nous devons trouver des moyens de lui amener des paniers faciles », jugeait justement Bam Adebayo. « S’ils s’apprêtent à le doubler, ou avant qu’ils ne commencent à le faire, il faut le mettre dans des situations où il peut juste inscrire des paniers faciles. J’ai la sensation que c’est difficile de doubler quelqu’un en transition. »