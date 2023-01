Le retour de Brandon Ingram espéré cette semaine

Même si la saison de New Orleans est globalement une réussite et que la franchise de Louisiane affiche un bon bilan (26v-21d, quatrième de la conférence Ouest), Brandon Ingram a quand même beaucoup été absent. À son forfait s’ajoute celui de Zion Williamson (adducteurs) depuis trois semaines, une combinaison d’absences importantes qui commence seulement à peser sur les épaules des Pelicans, qui restent sur quatre revers de suite.

Blessé à l’orteil du pied gauche le 25 novembre suite à un choc avec Dillon Brooks, Brandon Ingram entrevoit de son côté le bout du tunnel. Le All-Star de l’équipe de Willie Green a participé aux deux derniers entraînements à pleine intensité, et tout s’est bien déroulé.

« Je continue de me battre sur certains aspects, mais c’est tolérable à présent, au point que je puisse faire certaines choses en étant efficace. Ces derniers jours ont étés bons. J’ai pu retrouver le terrain, mes coéquipiers. Je continue d’intégrer certaines choses que je peux faire sur le terrain pour continuer de progresser », a-t-il confié.

Deux « back-to-back » au programme

Sa rééducation aura finalement été plus longue que prévue. Fin décembre, Brandon Ingram avait indiqué qu’il n’était pas encore prêt, que toutes les cases n’étaient pas encore cochées, notamment en matière d’explosivité. Cette fois, il se sent prêt à revenir, pourquoi pas dans le courant de la semaine ?

« J’ai eu à faire face à des blessures et je connais très bien mon corps », a déclaré Brandon Ingram. « Donc il y a eu un peu de confusion, mais il faut beaucoup de patience dans ce processus pour revenir à 100%, où je peux vraiment être agressif et être qui je suis. Je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps, mais je devais écouter mon corps avant de revenir sur le parquet ».

Les Pelicans ont un programme chargé cette semaine avec deux « back-to-back » face à Denver et Minnesota à la maison puis face à Washington et à Milwaukee ce week-end. Ce sera à Willie Green de voir à quel moment le plus opportun Brandon Ingram pourrait effectuer son retour.