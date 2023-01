La course au MVP | Joel Embiid, éternel dauphin ?

Depuis maintenant plus d’une décennie, Basket USA vous propose chaque mardi son Top 5 des candidats au trophée de « Most Valuable Player (MVP) ». Cette semaine, pour mettre en avant la montée en puissance des Sixers, de retour sur le podium de la conférence Est, nous avons décidé d’évoquer le cas Joel Embiid, toujours placé, mais jamais récompensé jusqu’à présent.

Récemment critiqué par son idole et modèle Hakeem Olajuwon, qui lui reproche de ne pas suffisamment dominer au poste bas et de trop se reposer sur le tir à 3-points, « JoJo » reste pourtant l’un des meilleurs joueurs de la ligue, toutes positions confondues, et, à ce rythme, il devrait une nouvelle fois figurer dans le Top 5 du vote pour le « Michael Jordan Trophy ».

Deuxième des deux derniers scrutins, Joel Embiid peine cependant à ajouter son nom au palmarès de la plus prestigieuse des récompenses individuelles. La faute, évidemment, à son « meilleur ennemi » Nikola Jokic, qui ne cesse de lui faire de l’ombre et de le devancer au classement (en plus de lui chiper des sélections dans la All-NBA First Team…).

Bis repetita cette saison ?

Jordan, LeBron et Bird sont aussi passés par là…

Actuel meilleur scoreur de NBA, à égalité avec Luka Doncic, le pivot de Philadelphie pourrait devenir, en cas de nouveau statut de dauphin de Nikola Jokic (ou de quelqu’un d’autre), ni plus ni moins que le septième joueur à terminer trois fois second du vote pour le MVP (si ce n’est pas davantage pour certains) !

En cas de nouvelle deuxième place, témoignant de son impressionnante régularité, Joel Embiid imiterait ainsi d’illustres noms comme Jerry West, Larry Bird, Michael Jordan, LeBron James, Kevin Durant et James Harden. Soit une bien belle brochette de Hall of Famers ou Hall of Famers en puissance…

Pour Jerry West, ce sont Wilt Chamberlain (1966), Willis Reed (1970) puis Kareem Abdul-Jabbar (1971, 1972) qui l’ont à chaque fois devancé. Pour Larry Bird, il lui fallait lutter avec Julius Erving (1981), Moses Malone (1982, 1983) puis Michael Jordan (1988). Michael Jordan, justement, devait lui composer avec la concurrence de Magic Johnson (1987, 1989) et Karl Malone (1997).

Plus récemment, LeBron James avait de son côté « perdu » face à Steve Nash (2006), Kevin Durant (2014), James Harden (2018) et Giannis Antetokounmpo (2020). Un LeBron James qui ne manquait pas non plus de barrer la route à Kevin Durant (2010, 2012, 2013). Enfin, James Harden pouvait lui regretter l’émergence de Stephen Curry (2015), l’historique saison de Russell Westbrook (2017) et l’avènement de Giannis Antetokounmpo (2019).

Dans les pas de Jerry West ?

Outre Jerry West, jamais distingué malgré ses grosses performances, soulignons néanmoins que les cinq autres « malheureux » ont fini par triompher (ou regagner un nouveau trophée) en dépit de leurs échecs.

Gare à ce que Joel Embiid ne suive donc pas une trajectoire similaire à celle de « Mr. Clutch » et gare à ce qu’il ne se rapproche pas en prime du « record » de celui-ci, partagé avec Larry Bird et LeBron James : quatre « titres » de dauphin au scrutin du MVP…

Compte tenu de la faiblesse des Lakers, ce même « King James » risque d’être un peu court pour figurer ne serait-ce que dans le Top 5 ou pour ajouter un nouveau « record » à son tableau de chasse. Idem pour James Harden, qui ne devrait pas pouvoir égaler le « record » du trio Jerry West – Larry Bird – LeBron James, comme il part d’un peu loin à cause de son mois d’absence entre novembre et décembre et de la présence à ses côtés de… Joel Embiid. Pour Kevin Durant, sa récente blessure pourrait également plomber ses chances de podium (voire de titre), alors qu’il était sans doute le mieux placé pour terminer dans le Top 2/3.

En attendant, l’inarrêtable Nikola Jokic se dirige vers un triplé rarissime et les Jayson Tatum, Luka Doncic, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo et autres Joel Embiid auront bien du mal à contester son hégémonie, s’il maintient sa folle cadence avec les Nuggets…

Course au MVP 2023 : notre Top 5

1 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 33 victoires, 14 défaites – 1er à l’Ouest.

Matchs : 41 disputés sur 47 possibles.

Stats : 25.1 pts, 11.0 reb, 9.9 pds, 1.4 int, 0.6 ctr et 3.4 pdb en 33 min.

Pourcentages : 63% aux tirs, 37% à 3-pts et 82% aux lancers.

2 – Jayson Tatum (Celtics)

Bilan : 35 victoires, 13 défaites – 1er à l’Est.

Matchs : 45 disputés sur 48 possibles.

Stats : 31.0 pts, 8.4 reb, 4.4 pds, 1.0 int, 0.8 ctr et 2.7 pdb en 37 min.

Pourcentages : 47% aux tirs, 35% à 3-pts et 87% aux lancers.

3 – Luka Doncic (Mavericks)

Bilan : 25 victoires, 23 défaites – 5e à l’Ouest.

Matchs : 43 disputés sur 48 possibles.

Stats : 33.6 pts, 8.9 reb, 8.7 pds, 1.5 int, 0.6 ctr et 3.7 pdb en 38 min.

Pourcentages : 50% aux tirs, 36% à 3-pts et 73% aux lancers.

4 – Kevin Durant (Nets)

Bilan : 29 victoires, 17 défaites – 4e à l’Est.

Matchs : 39 disputés sur 46 possibles.

Stats : 29.7 pts, 6.7 reb, 5.3 pds, 0.8 int, 1.5 ctr et 3.5 pdb en 36 min.

Pourcentages : 56% aux tirs, 38% à 3-pts et 93% aux lancers.

5a – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 30 victoires, 17 défaites – 3e à l’Est.

Matchs : 36 disputés sur 47 possibles.

Stats : 30.9 pts, 11.9 reb, 5.3 pds, 0.8 int, 0.9 ctr et 4.0 pdb en 34 min.

Pourcentages : 52% aux tirs, 26% à 3-pts et 65% aux lancers.

5b – Joel Embiid (Sixers)

Bilan : 30 victoires, 16 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 34 disputés sur 46 possibles.

Stats : 33.6 pts, 9.8 reb, 4.2 pds, 1.0 int, 1.7 ctr et 3.6 pdb en 35 min.

Pourcentages : 54% aux tirs, 35% à 3-pts et 86% aux lancers.

Mentions : Ja Morant (Grizzlies), Domantas Sabonis (Kings), Donovan Mitchell (Cavaliers)…