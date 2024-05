Le réveil salvateur (et attendu) de Kyle Lowry

On l’oublierait presque, mais à bientôt 37 ans, Kyle Lowry évolue toujours à Miami, où il bénéficie du troisième salaire le plus élevé de l’effectif (28.3 millions de dollars). Problème : ses performances ne sont jusqu’ici pas en phase avec ses émoluments, car il ne tourne « qu’à » 12.8 points, 4.4 rebonds, 5.4 passes et 1.2 interception de moyenne.

Malgré un temps de jeu encore conséquent (34 minutes par match), et au-delà de n’avoir plus aussi peu scoré depuis 2012/13 et de n’avoir plus aussi peu passé depuis 2009/10, le meneur du Heat shoote surtout à… 41% aux tirs et 34% à 3-pts. Ses pires pourcentages de réussite depuis les exercices 2012/13 et 2014/15…

Semble-t-il sur la pente descendante, ou en tout cas en difficulté depuis le début de saison, d’autant qu’il a également dû composer avec une blessure au genou, Kyle Lowry reste pourtant un élément-clé de la franchise floridienne. Le genre de joueur qui, s’il rectifie le tir et retrouve ses sensations, peut changer le visage de l’équipe.

Mode vintage : (ré)activé

Ce fut par exemple le cas face aux Pelicans, ce dimanche. En retrait pendant trois quart-temps (8 points, à 2/4 aux tirs), l’ancien leader des Raptors s’est réveillé au meilleur moment, c’est-à-dire dans le quatrième. Auteur de 9 points dans les douze dernières minutes de la partie, à 4/5 aux tirs et 1/2 à 3-pts, il a été l’un des grands artisans de la victoire à l’arraché des Floridiens.

« Nous avons été vraiment bons dans l’exécution en fin de match et Kyle a joué un rôle majeur là-dedans », estimait après coup son coach, Erik Spoelstra. « Il a en quelque sorte activé le mode vintage et il a réalisé beaucoup de grosses actions dans le money time. »

Déterminant, Kyle Lowry a inscrit ses 9 points sur quatre possessions consécutives, en l’espace de 1 minute 40, alors que les deux équipes se rendaient coup pour coup et que l’on jouait les trois dernières minutes de la rencontre. À chaque fois, il a profité d’un écran de Bam Adebayo pour punir New Orleans, aussi bien à 3-pts qu’à mi-distance ou dans la peinture.

Et, ce, grâce au fait que Jimmy Butler s’est effacé pour le laisser briller : « Honnêtement, Jimmy a été la raison pour laquelle j’étais impliqué dans le pick-and-roll », confirmait ainsi l’intéressé. « Il m’a juste donné le ballon et il m’a dit de faire quelque chose. C’était l’une de ces nuits où j’ai pu voir tout le terrain et tirer profit de l’opportunité que j’ai eue. »

Un nouveau rôle inhabituel

Désormais habitué à voir Jimmy Butler, Bam Adebayo et Tyler Herro lui être préférés pour porter la balle en attaque, Kyle Lowry a donc pu retrouver un rôle de premier dépositaire du jeu du Heat, le temps d’un match et même le temps d’un money time.

Cela a d’ailleurs porté ses fruits et la spontanéité offensive du meneur vétéran, couplée à sa capacité à lire correctement le jeu, devraient pousser Erik Spoelstra à lui refaire confiance plus souvent à l’avenir à la création, pour qu’il redevienne réellement influent.

Ce sera justement l’une des principales missions du coach de Miami, d’ici la fin de saison : « Oui, nous allons essayer de trouver un équilibre pour que tout le monde puisse s’affirmer et être agressif. Nous ne voulons pas que [Kyle] ne sache plus comment se comporter car, quand il est agressif et qu’il mène le pick-and-roll, cela nous rend beaucoup plus dynamiques. »

Pour autant, Kyle Lowry tient à répéter qu’il ne se soucie pas vraiment de son rôle de soldat de l’ombre, finalement comparable à celui de Caleb Martin, tant que cela bénéficie au collectif.

« Je pense que Caleb [Martin] et moi sommes en quelque sorte les gars qui font bouger la balle et qui facilitent le travail de Jimmy [Butler], Bam [Adebayo] et Tyler [Herro] », jugeait-il d’abord, avant d’ajouter. « Tout est question d’ajustement, d’adaptabilité. Mais [mon rôle] n’a pas d’importance, car il s’agit surtout de gagner des matchs et de le faire ensemble. »

« Gagner », le Heat peine encore à le faire jusqu’à présent (26-22, 6e à l’Est), mais avec un groupe quasiment au complet, les choses pourraient rapidement rentrer dans l’ordre à South Beach…

Kyle Lowry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 MEM 10 18 36.8 37.5 89.3 1.2 1.9 3.1 3.2 2.0 1.4 1.2 0.1 5.6 2007-08 MEM 82 26 43.2 25.7 69.8 0.5 2.6 3.1 3.6 2.3 1.1 1.6 0.3 9.7 2008-09 * All Teams 77 22 43.5 25.5 80.1 0.3 2.1 2.5 3.6 1.9 0.9 1.5 0.2 7.6 2008-09 * MEM 49 22 41.2 24.6 80.1 0.3 2.0 2.3 3.6 1.8 1.0 1.6 0.2 7.6 2008-09 * HOU 28 22 47.5 27.6 80.0 0.5 2.3 2.8 3.5 2.0 0.8 1.4 0.3 7.6 2009-10 HOU 68 24 39.7 27.2 82.7 1.3 2.3 3.6 4.5 2.5 0.9 1.7 0.1 9.1 2010-11 HOU 75 34 42.6 37.6 76.5 1.2 2.9 4.1 6.7 2.8 1.4 2.1 0.3 13.5 2011-12 HOU 47 32 40.9 37.4 86.4 0.8 3.7 4.5 6.6 2.8 1.6 2.8 0.3 14.3 2012-13 TOR 68 30 40.1 36.2 79.5 0.8 3.9 4.7 6.4 3.2 1.4 2.3 0.4 11.6 2013-14 TOR 79 36 42.3 38.0 81.3 1.1 3.6 4.7 7.4 3.4 1.5 2.5 0.2 17.9 2014-15 TOR 70 35 41.2 33.8 80.8 0.8 3.9 4.7 6.8 3.0 1.6 2.5 0.2 17.8 2015-16 TOR 77 37 42.7 38.8 81.1 0.7 4.0 4.7 6.4 2.7 2.1 2.9 0.4 21.2 2016-17 TOR 60 37 46.4 41.2 81.9 0.8 4.0 4.8 7.0 2.8 1.5 2.9 0.3 22.4 2017-18 TOR 78 32 42.7 39.9 85.4 0.9 4.7 5.6 6.9 2.5 1.1 2.4 0.2 16.2 2018-19 TOR 65 34 41.1 34.7 83.0 0.6 4.2 4.8 8.7 2.6 1.4 2.8 0.5 14.3 2019-20 TOR 58 36 41.6 35.2 85.7 0.6 4.5 5.0 7.5 3.3 1.4 3.1 0.5 19.4 2020-21 TOR 46 35 43.6 39.6 87.5 0.8 4.6 5.4 7.4 3.1 1.0 2.7 0.3 17.2 2021-22 MIA 63 34 44.0 37.7 85.1 0.5 4.0 4.5 7.5 2.8 1.1 2.7 0.3 13.4 2022-23 MIA 55 31 40.4 34.5 85.9 0.8 3.3 4.1 5.1 2.6 1.0 1.9 0.4 11.2 2023-24 * All Teams 60 28 43.2 39.2 84.0 0.6 2.7 3.2 4.2 2.4 1.0 1.4 0.4 8.1 2023-24 * MIA 37 28 42.6 38.5 83.3 0.7 2.8 3.5 4.0 2.5 1.1 1.4 0.4 8.2 2023-24 * PHL 23 28 44.4 40.4 84.8 0.4 2.4 2.8 4.6 2.3 0.9 1.4 0.3 8.0 Total 1138 32 42.4 36.8 81.5 0.8 3.5 4.3 6.2 2.7 1.3 2.3 0.3 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.