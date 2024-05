Au bout du suspense, les Pelicans se font plumer à Miami

Deuxième confrontation entre Miami et New Orleans cette semaine et deuxième victoire pour les Floridiens, qui ont toutefois dû batailler jusque dans les dernières secondes pour l’emporter cette fois. Car New Orleans, même toujours privé de son duo Williamson-Ingram, a été solide jusqu’à la fin.

Surprenante, voilà comment on pouvait effectivement qualifier l’entame de match tonitruante des Pelicans, qui restaient pourtant sur trois défaites de suite. Cette petite forme ne s’est pas vue sur le début de partie, et nul doute que Miami a aussi été surpris par le 18-8 encaissé d’entrée, avec un 3-points de CJ McCollum et un dunk de Trey Murphy III pour couronner le tout. Face à la résistance, organisée autour de Tyler Herro et Kyle Lowry, les Pelicans ont alors placé un 13-2 entre la fin du premier acte et le début du deuxième avec deux missiles de Devonte’ Graham pour porter la marque à 25-41 !

Le Heat a toutefois réussi à sauver les meubles dans les deux dernières minutes précédant la pause en passant un 10-0 alimenté par un 3-points et un dunk de Tyler Herro ainsi qu’un 2+1 de Jimmy Butler pour revenir à -6 (41-47). Le plus dur commençait pour New Orleans lorsque le trio Herro-Butler-Adebayo s’est employé pour ramener les deux équipes à égalité (55-55). S’en est suivi un combat acharné jusqu’à l’entame du dernier acte, où la tension est alors montée d’un cran (69-72).

Tyler Herro a lancé le “money-time” avec deux missiles à 3-points, mais New Orleans refusait de lâcher, notamment par l’intermédiaire d’un Dyson Daniels agressif (84-84). Kyle Lowry croyait avoir fait le plus dur en enchaînant 9 points de suite, mais le tandem McCollum-Murphy lui a répondu à 3-points dans la foulée pour maintenir le suspense (97-94).

Le match restait indécis à 15 secondes de la fin, jusqu’à ce que Dyson Daniels ne soit sanctionné d’une violation de 5 secondes sur remise en jeu, mettant Miami sur la voie royale à 98-96 et la possession à venir.

Les hommes de Willie Green ont tout de même eu la balle de match après une remise en jeu compliquée du Heat qui a donné un entre-deux et rendu le ballon aux Pels. CJ McCollum a tenté le tir pour la victoire à 3-points, sans succès, laissant Victor Oladipo mettre enfin terme au suspense sur deux lancer-francs (100-96).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un final haletant. C’est comme si le « money-time » avait duré 15 minutes tant les deux formations ne se sont plus lâchées dès le milieu du troisième acte. Que de rebondissements, avec notamment ce passage fou de Kyle Lowry anéanti par les missiles de la paire McCollum-Murphy, tout ça pour finir avec un coup de zèle des arbitres qui ont sanctionné Dyson Daniels pour une violation de 5 secondes sur remise en jeu alors que les Pelicans étaient à -2 à 15 secondes de la fin. Au final, les joueurs de Willie Green ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes puisqu’ils ont fini par avoir une position de tir pour la gagne…

– Trop de carences pour les Pelicans. Le final a mis en lumière les deux soucis rencontrés par New Orleans sur ce match, à savoir les pertes de balle (24 !) et une maladresse chronique à 3-points (8/30). Si Miami n’a été guère plus adroit de loin, les paniers à 3-points de Tyler Herro par deux fois et Kyle Lowry ont permis de faire la différence. De l’autre côté, New Orleans a également perdu des ballons cruciaux dans le « money-time », comme cette passe de Dyson Daniels qui a filé entre les doigts de Larry Nance Jr, pourtant idéalement placé sous le cercle.

L’ACTION DU MATCH

Zion Williamson n’est pas en tenue pour tester la solidité des cercles, mais les Pelicans peuvent compter sur Jaxson Hayes pour assurer des envolées spectaculaires, ce qui a notamment été le cas en troisième quart-temps sur ce match. Alors que le Heat bataillait pour revenir, le pivot longiligne a signé un dunk magistral avec la faute en prime.

TOPS/FLOPS

✅ Kyle Lowry. Ça fait plaisir de voir le meneur vétéran avec un impact sur une fin de match comme il l’a fait face aux Pelicans. Ses efforts n’ont pas été vains puisque Miami a fini par arracher la décision. 17 points, 2 passes décisives et 4 interceptions pour un match qui va lui faire du bien.

✅ Tyler Herro. Un repère constant au scoring dans un match marqué par des trous d’air au shoot pour Miami. Meilleur marqueur du match, il a également fini deuxième meilleur rebondeur de son équipe avec 8 prises, signe qu’il a été impliqué des deux côtés du parquet.

✅⛔️ Dyson Daniels. Toujours en apprentissage, le rookie australien est à créditer d’une bonne partie face au Heat, avec de l’agressivité notamment sur la fin de partie pour maintenir les Pelicans dans le coup. Une belle réaction après son 0/6 lors du dernier match face à Orlando, même s’il reste évidemment des points négatifs, comme sa gestion discutable de la remise en jeu sanctionnée par les arbitres à un moment fatidique du match. Il avait bien vu Larry Nance Jr. esseulé sous le cercle par contre, mais son coéquipier n’a pas été en mesure de saisir sa passe. Pour le coup, c’était la faute à pas de chance.

⛔️ CJ McCollum. On en attend bien plus de sa part dans des soirs comme celui-ci, d’autant plus lorsque ses coéquipiers ont fait le job pour entrevoir la possibilité de l’emporter. Discret tout le match, il a manqué l’occasion de se racheter sur son dernier tir, dont le choix est également discutable. Au final, entre son 2/8 de loin, son +/- à -16 et ses 7 ballons perdus, ça fait beaucoup !

LA SUITE

Miami (25-22) : les Floridiens enchaînent avec du lourd puisque c’est Boston qui se présentera ce mardi sur le parquet du Heat (01h30).

New Orleans (26-20) : même chose pour les Pelicans qui vont quant à eux se préparer à recevoir Denver, également mardi (02h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.